Член Молодежной палаты при Думе Сургута Дмитрий Малишевский и графический дизайнер Игорь Нестеренко − о выводе «Авроры» из аварийного состояния, концепцию и ее будущем облике

В Сургуте продолжается работа над проектом обновления бывшего кинотеатра «Аврора». Общественники и представители городской администрации обсуждают возможности вывода здания из аварийного состояния, формат будущего пространства и его концепцию. Об этом поговорили с членом Молодежной палаты при Думе Сургута Дмитрием Малишевским и графическим дизайнером, основателем и руководителем restobrand.pro Игорем Нестеренко, который разработал айдентику проекта.

− Сейчас все неравнодушные горожане следят за развитием вопроса «Авроры». Поделитесь, на каком этапе сейчас все находится?

Д.М.: На сегодняшний день мы прорабатываем проект «Авроры» в составе Молодежной палаты и инициативной группы. Сейчас этот проект вышел на новый уровень. Если раньше он был на финальной стадии, то теперь уже находится на стадии реализации. Мы работаем в составе рабочей группы вместе с администрацией города, депутатами, а также членами Молодежной палаты в лице инициативной группы − это я, мой коллега Денис Негру и еще один коллега Иван Барсов.

Кстати, бывший кинотеатр «Аврора» и Дом Пионеров в Сургуте должны быть сохранены. Об этом заявил глава города Максим Слепов на 42-м заседании Думы Сургута, где депутаты рассматривали отчет о результатах его деятельности и работе администрации за 2025 год.

− Недавно, как я знаю, произошло очень важное событие. Расскажите подробнее.

Д.М.: Да, мы участвовали в форуме «Единой России», где предложили наш проект в «Карту развития Югры 2.0». Он был принят на общем собрании, и теперь проект «Авроры» будет продвигаться уже в формате региональной повестки.

− А если проще − это хорошая новость?

Д.М.: Если проще, то это очень хорошая новость, потому что наш проект будет дальше развиваться в рамках «Карты развития». А «Карта развития» − это очень серьезный документ для партии «Единая Россия». И глава города, и депутаты будут активно следить за выполнением тех проектов, которые туда вошли.

− Тоже вопрос очень важный − мы его поднимали ранее − аварийность здания. Проводилась ли экспертиза или она будет в ближайшее время? Ну и в целом, как вы считаете, получится вывести «Аврору» из этой аварийности?

Д.М.: Смотрите, на сегодняшний день по «Авроре» уже есть механизм вывода ее из аварийного состояния. Мы в рамках рабочей группы с администрацией прорабатываем техническое задание. На сегодняшний день у нас уже была одна встреча рабочей группы, планируется вторая, где мы получим информацию по тем заданиям, которые были переданы администрации. Нам озвучат, что было сделано, какие есть варианты вывода здания из аварийного состояния. Также будут рассмотрены варианты финансирования и прочие моменты, которые мы затрагиваем в рамках рабочей группы.

− Игорь, а вы видели само здание, само его состояние? Это как-то повлияло на вашу работу?

И.Н.: К сожалению, на осмотр аварийного состояния мне не удалось попасть на этой встрече. Но я являюсь жителем Сургута уже с 2008 года, и для меня это пространство, это здание, тоже представляет определенную историческую ценность. Там прошли некоторые годы моей молодости. Поэтому точно о состоянии здания я не скажу, наверное, Дмитрий расскажет об этом подробнее. Но если мы уже двигаемся по этому направлению, по этому проекту, и администрация города, и мэр подтвердили, что им нужно заниматься, значит, нам дали все карты в руки, и остается только действовать. А к чему это приведет − покажет время. Со своей стороны мы будем делать максимально возможные шаги.

− Запустили новое голосование по дальнейшей судьбе бывшего кинотеатра «Аврора». Зачем понадобилось повторное голосование и до какого числа можно было проголосовать?

Д.М.: Смотрите, голосование проходило с 9 по 12 февраля.

− То есть уже опоздали?

Д.М.: Да, к сожалению, уже опоздали. Но около двух тысяч жителей города приняли участие в голосовании. Оно было необходимо, потому что предыдущее голосование, которое проводили мы силами Молодежной палаты и округа, в лице окружной молодежной политики, не набрало нужного количества участников. Тогда мы остановились на числе около 300 человек, голосование проходило через Госуслуги.

Новое голосование было организовано уже силами МКУ «Наш город» и получило широкое освещение во всех основных СМИ города. Благодаря этому удалось привлечь значительно больше участников. Эти данные лягут в социологическую статистику, которая будет использована как аргумент в пользу нашего проекта.

При этом, учитывая, что глава города уже поддержал наш проект, можно сказать, что эта аргументация сработала: около 80% проголосовавших высказались за сохранение здания и его преобразование в общественное пространство. В нашем понимании это должен быть молодежный центр, поскольку мы являемся инициаторами создания молодежно-креативного кластера на базе «Авроры» и прилегающей территории.

Поэтому благодарим главу города за поддержку и жителей − за то, что они дали нам возможность реализовать этот проект и сделать так, чтобы нас услышали.

− Но все-таки «Аврора» − это будет молодежное пространство или мы пока не можем утверждать об этом?

Д.М.: На сегодняшний день мы можем с уверенностью говорить о том, что «Аврора» с большей вероятностью будет молодежным пространством, чем каким-либо другим. Это связано с тем, что в «Карте развития Югры» мы представляли проект именно молодежно-креативного кластера. Сейчас в рамках рабочей группы мы разрабатываем положения и наполнение, которое, по мнению Молодежной палаты, жителей города и молодежи, должно быть в «Авроре».

На сегодняшний день мы прорабатываем, например, многофункциональный холл с коворкингами, чтобы любой житель города мог воспользоваться этим пространством. Планируется многофункциональная сцена, где будут проходить различные события и мероприятия, в том числе для креативного бизнеса, представителем которого является мой коллега Игорь. Таких людей в городе много, они нас поддерживают, поэтому мы очень стараемся и надеемся, что наша инициатива будет реализована.

− Есть ли еще какие-то подробности по этому вопросу или вы раскроете все карты позже?

Д.М.: Сейчас мы ждем заседания рабочей группы с депутатами и администрацией, где нам официально предоставят всю информацию. Думаю, после этого мы сможем поделиться всеми подробностями в нашей группе «Авроре быть» и рассказать, что происходит на данный момент.

− Ладно, будем ждать. Также недавно в Думе озвучили, что судьба бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте остается в проработке, а отчет по проекту представят только до 31 марта. Что это означает и из-за чего это произошло? Это плохая новость или нет?

Д.М.: Это связано с тем, что объем информации по данному объекту очень большой. Администрация не получила всех необходимых данных от подразделений, в которые направлялись запросы. Со своей стороны Молодежная палата всю необходимую информацию предоставила. Сейчас у администрации идет серьезная работа по сбору всех источников и формированию на их основе единой базы данных о здании, его текущем состоянии, прилегающей территории и сквере − в целом обо всем, что требуется для дальнейшей работы.

Мы, в рамках инициативной группы, параллельно продолжаем работу. Игорь занимается айдентикой проекта, мы прорабатываем концепцию и ждем встречи рабочей группы, чтобы понять, какой вектор выработала администрация и как глава города видит дальнейшее развитие ситуации. По его словам, мы обнадежены тем, что он поддержал наш проект и ожидает от нас конкретных предложений, которые мы сейчас и формируем.

− Можете рассказать подробнее о соседнем здании? Получилось ли связаться с собственником?

Д.М.: Соседнее здание − достаточно сложный объект с точки зрения получения информации. В свое время мы пытались связаться с собственником напрямую. Он вышел на связь, но активных действий для встречи и обсуждения вопроса не предпринял. Сейчас мы надеемся, что администрация по своим каналам направила все необходимые запросы, чтобы в дальнейшем это здание также было задействовано в проекте. Будет странно, если «Аврора» получит вторую жизнь, а соседнее здание останется в нынешнем состоянии и будет портить общий вид территории.

− Здесь дело даже не только во внешнем виде, но и в безопасности. Уже сейчас там много подростков и детей гуляют как в самой «Авроре», так и в соседнем здании. Им это интересно, но такие места остаются небезопасными.

Д.М.: В том числе мы со своей стороны уже направляли информацию о необходимости усилить меры безопасности до момента, пока не начнутся восстановительные работы. И, насколько нам известно, администрация предприняла ряд мер, чтобы это было сделано. Что касается соседнего здания, я думаю, что собственник рано или поздно выйдет на связь, представит какие-то предложения, и это здание станет частью всего комплекса-кластера, который мы задумали. Надеемся, что этот проект будет реализован.

− Это если быть оптимистом. Я скорее… не знаю, другого мнения, если честно, но посмотрим по ситуации.

Д.М.: Мы реалисты. Мы исходим из того, что есть.

− Игорь, расскажите, пожалуйста, про айдентику. Что это такое и зачем она нужна культурному пространству, в том числе «Авроре»? И какие смыслы вы вкладывали в это знаковое место?

И.Н.: Давайте начнем с того, как я вообще попал в этот проект, и какая у меня мотивация заниматься им. Пригласил меня Денис Негру, потом я познакомился с Дмитрием. Он ввел меня в контекст, рассказал, почему ребята занимаются этим проектом, и какая помощь им требуется. Я, как графический дизайнер, сразу согласился включиться в эту историю, даже можно сказать в некую авантюру, потому что, если честно, на первых этапах с трудом верилось, что из этого может что-то получиться.

Но мне, как дизайнеру, было интересно поработать с «Авророй» − подумать, как она может выглядеть в контексте пространства, которое мы планируем создать. Это пространство связано с креативными индустриями. В процессе рабочих встреч мы коллегиально пришли к выводу, что это должно быть креативное пространство для молодежи города.

Я попал в команду именно из профессионального интереса и начал работать в этом направлении. Теперь перейду к вопросу, что такое айдентика. Айдентика − это, если говорить по-русски, идентификация, ее еще называют фирменным стилем. Это графические атрибуты, благодаря которым мы узнаем компанию, территорию, человека и так далее.

Например, у «СИА-ПРЕСС» доминирует красный цвет − его легко узнают. Первое, что всплывает в голове у жителей Сургута при упоминании издания, − это именно красный цвет. Он активный, заметный и используется повсеместно, поэтому становится главным визуальным атрибутом компании.

Почему айдентика нужна таким пространствам, особенно связанным с креативными индустриями? Потому что туда приходят люди с развитым эстетическим восприятием. Они многое видели − и красивое, и не очень − и могут сравнивать: хорошо сделано или плохо. Для подобных институций и креативных кластеров важно не только содержание, но и визуальная оболочка, то есть то, как проект «упакован». По сути, айдентика − это и есть визуальная оболочка.

Ее можно разделить на две составляющие: то, что происходит непосредственно в помещении, в самом пространстве, и то, как это выглядит за его пределами − например, в digital-среде: в интернете, в социальных сетях, на сайте и так далее. И там, и там все должно быть визуально привлекательно, чтобы человеку хотелось туда прийти.

Неправильно делать хороший проект и не уделять внимания визуальной упаковке, потому что в этом случае можно потерять часть аудитории. Люди просто не заинтересуются проектом, если он выглядит непривлекательно. Мы можем не достучаться до ядра целевой аудитории, ради которой все это создается.

Поэтому я, как дизайнер, подсвечиваю свою зону ответственности и важность этой работы. Надеюсь, мне удалось убедить, что фирменный стиль и айдентика важны и для бизнеса, и для государственных учреждений − независимо от формата.

При этом айдентика − это не только про впечатление. Это еще и про удобство. Например, когда мы находимся в аэропорту и видим понятную навигацию, мы сразу понимаем, где туалет, где выход, где получать багаж. Графический дизайн служит не только для создания образа, но и для комфорта человека.

Вот такой небольшой экскурс о том, что такое айдентика, зачем я этим занимаюсь и как она может помочь будущему проекту «Авроры 2.0».

− А если говорить про «Аврору», что там будет, какие символы, как это будет выглядеть? Что именно вы представили?

И.Н.: У меня, на самом деле, тоже был период, когда работа не шла. Хотелось сделать что-то интересное, а не просто базовую историю. Я старался продумать, как это будет выглядеть и как будет работать в перспективе. Ведь на тот момент, когда я подключился к проекту, это была лишь гипотеза, поэтому особого смысла делать полностью проработанную айдентику не было.

В таких случаях создается так называемый MVP − минимально жизнеспособный продукт, которого достаточно для решения текущих задач. Например, у нас были встречи с жителями города, где нужно было показать презентацию. Затем Дмитрий с Денисом представляли проект в Думе − там тоже требовалась визуализация.

Для этих целей я создал первичный, базовый фирменный стиль: логотип, шрифты, цвета, фоны, небольшой набор графических элементов.

В фирменном стиле присутствуют элементы конструктивизма: если посмотреть на логотип, буквы напоминают простые геометрические формы. Я вдохновлялся эстетикой конструктивизма первой трети XX века и советской визуальной культурой 60-70-х годов. Хотелось передать такой ретро-настрой, но в современной интерпретации.

Надеюсь, на первых этапах получилось создать что-то интересное. В дальнейшем этот фирменный стиль можно будет развивать уже тогда, когда проект перейдет в практическую плоскость − когда из идеи на бумаге появится реальный объект, здание и полноценное пространство.

− Насколько я понимаю, оболочка прежней «Авроры», ее внешний образ, все-таки сохраняется? Она хотя бы остается узнаваемой?

И.Н.: Понятно, что я поднимал архивные фотографии, смотрел, как выглядела старая вывеска. Но, если честно, это не будет каким-то оммажем к прежнему варианту или, как говорят, revival, когда старые шрифты оцифровывают и создают на их основе новые цифровые версии.

Скорее всего, идти по этому пути не было смысла, потому что, откровенно говоря, какого-то выдающегося графического дизайна у старой «Авроры» не было. Если говорить честно, положа руку на сердце, все это требовало переосмысления. Хотелось лишь сохранить определенную эстетику − не винтажную в прямом смысле, а скорее ретро, с легким советским настроением.

При этом важно было сделать так, чтобы все выглядело современно и в новом ключе. Айдентика служит для того, чтобы закодировать определенное сообщение в визуальную форму и показать его людям. Те, у кого есть соответствующее визуальное восприятие, смогут это сообщение «декодировать», понять, о чем идет речь, и, соответственно, заинтересоваться, прийти, полюбить это место и в дальнейшем стать его частью.

То есть айдентика − это своего рода визуальный язык. Мы говорим не словами, а образами, графикой и другими визуальными элементами.

Д.М.: Полюбить объект заново.

И.Н.: Да, что-то вроде этого.

− Тогда у меня еще один уточняющий вопрос. Вот есть эта айдентика, есть проект, но тем не менее это не окончательная версия − это просто предполагаемый вариант «Авроры»? Просто, скорее всего, будут публичные слушания, депутаты еще будут это обсуждать, я имею в виду именно эти моменты.

Д.М.: Если мы говорим про наполнение, про то, чем мы занимаемся, как мы видим «Аврору» и будет ли это окончательным вариантом, то сейчас идет работа над тем, чтобы предложить наше видение и, скажем так, сопоставить его с теми предложениями, которые есть у администрации. Возможно, они предложат какие-то свои наработки.

Но на сегодняшний день у нас в команде работают разные специалисты, в том числе по архитектурному дизайну. Нам помогают студенты, в том числе СИЭУиП, СурГУ, мы с ними работаем напрямую. Часть из них разрабатывает схему будущего пространства, то есть визуализацию того, как это видит наша сургутская молодежь и что она хотела бы видеть в этом здании, в этом пространстве.

Соответственно, такую же концепцию мы готовим и для соседнего здания, когда или если получим какие-то документы и информацию по нему, если все-таки это здание будет включено в ту идею, с которой мы работаем и которую хотим реализовать.

Поэтому мы считаем, что молодежное пространство там будет точно. То, что там будут задействованы креативные индустрии, − тоже точно. Но будет ли там что-то еще − над этим нужно поработать. Нужно также досконально и тщательно проанализировать результаты опроса, посмотреть, что жители хотели бы видеть там еще, чтобы все их предложения были учтены настолько, насколько это возможно.

− Ну и айдентика, получается, тоже может развиваться, дополняться?

И.Н.: Если все получится, начнется стройка и проект будет реализован, то, конечно, мы будем смотреть, создавать ли что-то новое или развивать уже существующую графику − это покажет время. На самом деле это не так сложно: можно сесть и доработать. Возможно, к тому моменту появится новое переосмысление, добавятся новые вводные данные по самому пространству, возникнут дополнительные смыслы.

Но в целом есть некая константа − например, логотип. Логотип мне нравится, я на него смотрю, и интерес к нему не пропадает. Он получился удачным, я его долго дорабатывал: все сбалансировано, гармонично выстроены буквы и композиция.

А дальше стиль может развиваться в разных направлениях. Он живой, это не что-то застывшее, не высеченное в граните. С ним можно работать в будущем, корректировать его в зависимости от обстоятельств.

− Будем следить. Надеюсь, еще встретимся с вами и продолжим эту тему.

Посмотреть эфир можно здесь.