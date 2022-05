Интервью с создателями и постоянными участниками рок-группы «Mr.Lobster» о развитии и жизни рок-комьюнити в регионе

Как продвинуться в региональном рок-комьюнити и начать выступать на масштабных фестивалях? Об этом беседуем с рок-группой «Mr.Lobster».

СПРАВКА: Влад Бенский (В.Б) — барабаны, Сергей Зверев (С.З): — гитара и бас-гитара.

– Как зарождался «Mr.Lobster»?

– Музыканты начали задумываться о серьезности намерений в индустрии с 2007 года. Сначала это была группа «RISK OF ELECTRIC SHOCK» (поп-панк) — с 2007 по 2011 год.

С 2011 по 2018 группа LUMBERJACK (стоунер, гараж-рок).

Группа «Mr. Lobster» существует с 2018 года.

Участников в разные периоды было от 2 до 4. Основной жанр — гаражный панк.

В 2022 году запустили экспериментальный проект «ОЧКИ ЗДОРОВЬЯ» (эмбиэнт, нойз, лоу-фай).

– Долго ли формировался действующий состав группы?

С.З: – В 2018 году я предложил Владу взять перерыв от «Lumberjack» и поэкспериментировать с другими жанрами. В первую очередь попробовать панк-рок. «Lumberjack» — небыстрая и серьезная музыка. Настало время отдохнуть от этого, и встать на ступень выше. Как кстати нашелся басист — Сережа Пивовар и первый вокалист Милик. Внезапно публике мистер Лобстер понравился. Группа существует и по сей день, хотя и были некоторые смены состава.

В.Б: – У нас несколько раз менялся вокалист и один раз басист. Они просто переехали в Санкт-Петербург, по очереди. У нас в обиходе появилась шутка, что для удачного переезда в Питер обязательно нужно получить звание «Участник Лобстера».

Жизнь с самого начала уготовила совместный путь. Познакомились в школе. Было мало друзей, разделяющих наши интересы, так как можно было нарваться на конфликт с уличными хулиганами из-за дикого внешнего вида.

Было принято решение играть несмотря ни на что. Познакомились с ребятами — гитаристами постарше, и начали репетировать в гараже.

– Сейчас у вас как минимум два действующих проекта «ОЧКИ ЗДОРОВЬЯ» и «Mr.Lobster», не думали соединить их?

С.З: – В рамках одной группы экспериментируем насколько хватает фантазии. Когда музыка основного проекта начинает звучать иначе, и такой музыки становится больше, лучше перенаправить ее в другое русло. Проще говоря, легче создать новое, и найти новую аудиторию, чем усложнять репутацию и не оправдать ожидания слушателя устоявшегося проекта. Да и не всегда хочется создавать новое с текущим коллективом группы. Не все могут подстроиться под новый музыкальный жанр. В создании нового можно найти ту самую свободу и вдохновение для реализации накопившихся идей.

– В какой момент вашей жизни вы поняли, что музыка — это то, к чему лежит душа?

В.Б: – В школьные годы вещание начал канал «А1», где красной нитью шла мысль — играть в группе хотят все. По воспоминаниям, в Сургуте, кроме этого, нечем было себя занять.

В 2006 – 2010-е группы создавали все кому не лень, концертные программы прописывали на год вперед, хотелось так же.

С.З: – На гитаре я начал играть еще в далеком 2005 году. Музыкой до этого не занимался, окружение тоже не блистало музыкантами. Очень хотелось влиться в тусовку. Как и любой школьник без заработка, обратился к родителям, поведал им свою мечту. Очень благодарен, что они не проигнорировали просьбу о покупке гитары. В 2006-ом начал концертную деятельность и понял, что без группы никуда.

– Как вы пришли к своему инструменту?

В.Б: –Как обычно бывает, все выбрали инструмент по душе, а барабанщика не было. Тогда вопрос о выборе как таковой не стоял. Факт игры в группе волновал больше, чем выбор подходящего инструмента. Сейчас я нашел свои плюсы в ударных. Появился некий вкус в музыке. Внимательно прослушиваю ударную партию в каждой работе. Если вы хоть раз сидели за барабанами, вы поймете, как сложно раскачать партию так, чтобы людям захотелось плясать под ритм.

Музыкант должен понимать, как действует любой инструмент. Понятное дело, что пробовать приходилось, но что касается родного звука — его найти не легко.

С.З: – Как начал с гитары, так и не отпускаю. Плотно играю на басу, осваиваю синты. Практически все треки Лобстера делал в одиночку, кроме вокала и басовой партии в треке «Жасмин».

– Чем занимаетесь вне музыкального процесса?

С.З: – Работа, воспитание детей, кино, манга, видео-игры, саморазвитие — стандартно.

В.Б: – С 2018 года есть свой подкаст VK «Чайный Паладин» про домашние хобби, настольные игры. Сам занимаюсь созданием играбельных и не очень фигурок. Делал парочку ролевых игр, по типу «Dungeons & Dragons» . Одно из небольших издательств Санкт-Петербурга предложило издать одну, она про гномов, которых открывают свою кофейню. Планирую закончить к июлю.

– Можете выделить любимые из выпущенных работ?

В.Б: – У «Mr.Lobster» не много треков на площадках. Если говорить за все проекты, из любимого:

Lumberjack— MyBodyIsReady (FullEP 2018) — звучит интересно, немного сыро, агрессивно, результат превзошел ожидания;

RiskofElectricShock— Шестиструнный Самурай — сюда вложена вся наша любовь к блюзу.

Lumberjack — Mushrooms (Land of Decay, 2015) — вдохновлено «And so I watch you from afar». Присутствует математическая истерика. Сама работа навеивает приятную ностальгию.

Mr. Lobster— Панкота гаражная — самое свежее из последнего. Случается легко, задает настроение.

Очки Здоровья - CATCH&ЕЛЬ, 29.04.2022 — это запись с концерта, чистая импровизация.

– Какие из площадок лучшие для выступающих в Сургуте, на ваш взгляд?

– Советуем клуб «102DB» и «Невесомость», организаторы понимают, как работать с группами рок-направления, поэтому случайную публику встретить практически невозможно.

Если музыка некоммерческая, чаще всего неформатная для заведений типа баров, кафе или филармонии, вы должны понимать все риски для себя и организаторов.

Конечно, наш опыт выступлений огромен: «Вавилон», «Аквилон», паб «People» в бывшей Авроре, «Бункер», «Night City», театр СурГУ (на Студвесне), «Freedom», «Школа Рока», культурный центр «Порт» и другие площадки. Как-то даже в Музейном центре играли.

Частые участники опэн-эйров и фестивалей. Шесть лет подряд играли на сургутской «Переправе» и «Пробуждении» Ханты-Мансийска.

– Как попасть на фестиваль масштаба «Переправы»?

С.З: – Организаторы огромных фестивалей запускают сбор заявок для выступающих за несколько месяцев до мероприятия. Как правило, если фест летний, сбор заявок стартует с весны. Когда речь идет о большом масштабе, СМИ города оповещают народ задолго до даты, упустить из вида такую новость очень сложно.

Но под влиянием Covid-19 число заявок и количество мероприятий пошли на спад.

– Проходила ли концертная деятельность во время пандемии?

В.Б: – Долгое время концертная деятельность была под запретом, приходилось скрашивать время активными репетициями в домашних условиях. Но это время было потрачено с пользой для поднятия личного скилла.

– Какая площадка оставила после себя неприятные воспоминания?

В.Б: – Чего-то ужасного не вспомнить. Вспоминаю только классические организационные моменты: например, урезание времени мероприятия из-за того, что первая группа входит в кураж еще на 20 минут от прописанного времени на сцене.

С.З: – Попадались ушлые организаторы, которые не вкладывали ни рубля в продвижение мероприятия, а надеялись на аудиторию выступающих. Некоторые всячески не хотели выплачивать гонорары.

Вспоминается концерт в Ханты-Мансийске, майский байк-фест. Очень неудобное место, плохой звук, ветрено, народ заинтересован согреться, людей нет у сцены. А ведь организаторы должны учитывать все нюансы, погоду и место — в первую очередь. Кое-как выступили, но без огонька, условия просто не позволили.

– На кого стоит равняться, чтобы получить мотивацию?

В.Б: – Кумиры — немного не про нас. Есть люди, которые вдохновляют и побуждают двигаться вперед.

Например, Хидео Кодзима. Есть хорошая история, как он пытался объяснить Хансу Циммеру, какая музыка должна быть в компьютерной игре «Metal Gear». Он простой пример человека-полимата, которому интересно все и сразу.

С.З: – Трент Резнор и Джош Хомми — разносторонние и продуктивные музыканты.

– Есть ли планы на выступления в ближайшее время?

В.Б: – 27 мая в клубе «102DB» принимаем участие в двухдневном фестивале «Разморозка» в честь годовщины проекта «Рок Югры».

На лето планируем частенько выступать в клубе «Качели» с нойзовыми сетами «ОЧКИ ЗДОРОВЬЯ».

– Что нужно сделать новичкам, чтобы их заметили и начали приглашать на мероприятия?

В.Б: – Выступления — не показатель серьезности и профессионализма группы. Многие успешные артисты пишут музыку «на дому» и выкладывают на онлайн-площадки. Этот вариант для тех, кто не стремится к живому зрителю.

С.З: – Главное — самосовершенствование. Нужно слушать много музыки разных жанров, и не только русскоязычной. Нужно погружаться в индустрию с головой: играть, сочинять, записывать. Все что умеем мы —достигнуто благодаря долгим годам репетиций.

Ну и желательно адекватно относиться к критике. Часто музыкант увядает именно от нее. Любые замечания нужно обдумать, пережить и преобразовать в мотивацию. Мотивация — это огонь в глазах. Без огня рок не воспринимается широкой аудиторией.

– Какая мотивация была у вас?

В.Б: – Хотелось найти единомышленников, и создать продукт, который взорвет умы. Еще были убеждения, что все музыканты популярны и нравятся девушкам… школьные годы, добавить нечего.

С.З: – А оказалось, что вместе с популярностью к тебе приходит социальная активность, которая заставляет общаться с людьми, получать критику в огромных количествах и… жить наотмашь. В общем, когда оказалось, что музыка не делает нас популярными, мы начали делать уже нормальную музыку.

– В чем индивидуальность вашей музыки?

В.Б: – Гитарист делает звук интересным, благодаря технике, хорошо понимает мелодии, можем экспериментировать со звуком постоянно, пытаясь найти что-то новое. Мы долго думали, чем мы можем нравиться публике? И пришли к выводу: музыка на живую аудиторию — это целый спектакль. Наши вокалисты традиционно устраивают на сцене «цирк с конями», проще говоря, выступления превращаются в своеобразный перформанс.

– Как оцениваете состояние рок-сообщества в Сургуте на данный момент?

В.Б: – После пандемии с открытием «Невесомости» произошел приток молодой крови. Движение пошло, культура растет. Совсем плохих групп не припомнить, скучных и неинтересных достаточно. Некоторые играют для факта выступления. Запал «с искоркой» замечается редко. Аудитория в зале, как правило готова к любому звуку. Это обычно люди, знающие, зачем и для чего они пришли.

– Что, по вашему мнению, отталкивает аудиторию в творчестве региональных рок - музыкантов?

В.Б: – Выделять моменты и анализировать не хочется. С высоты многолетнего опыта с радостью готовы поделить пожеланиями.

С.З: – Играйте поменьше русского рока 90-х, это уже наскучило, да и подача некоторых коллективов хромает. Хотелось бы слышать больше жанров и поджанров, а кавер - бенды брались бы за что-нибудь новенькое, расширяя диапазоны.

– Можете дать несколько советов начинающим музыкантам?

1. Если начал, не бросай! Всем сложно в начале пути, профессионализм приходит со временем.

2. Слушайте топ-чарты на стриминговых площадках, смотрите на индустрию не только через призму вкуса.

3. Покупайте музыкальное оборудование осознанно.

4. Репетируйте минимум раз в неделю, чтобы не растерять приобретенный скилл.

5. Не думайте, что ваша музыка неправильная, в музыке нет неправильных вещей. Если это работает в контексте песни — это правильно.

6. Забудьте про перфекционизм. Лучше раз в месяц выпускать «неидеальные» треки, нежели 10-15 лет писать один «идеальный».

7. Музыку можно сделать из любого звука. Можно резать семплы, переделывать мелодии других артистов, ронять шкаф с посудой, извлекая оттуда звук.