Умерла организатор медицинской системы Сургута Галина Лаврентьева

Вчера в Москве похоронили выдающуюся сургутянку ‒ Галину Ивановну Лаврентьеву, которая не дожила месяц до своего 78-летия, ‒ организатора системы медицинского обслуживания и врачебного дела в Сургуте, первого главного врача Сургутского клинико-диагностического центра, который под ее руководством, собственно, и был создан почти 30 лет назад и до сих пор усилиями организованного ею и ее преемников в виде боеспособной команды профессионалов является эталонным медицинским учреждением не только в Сургуте, но Югре и даже стране.

До последнего дня она продолжала работать, но даже у создателя одного из лучших кардиологических центров страны сердце, увы, не вечное...

С Галиной Ивановной, давно жившей одной, простились ее близкие, в том числе ее родной брат, известный в Сургуте производственник и предприниматель Владимир Самойленко, худрук Сургутской филармонии Яков Черняк, бывший заместитель мэра Сургута Владислав Нестеров, многие другие люди, бывшие друзьями и коллегами Галины Ивановны.