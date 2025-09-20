Как Боб Эзрин помог Питеру Гэбриэлу записать идеальный саундтрек дождливого сентября

Осень-осень. У нас конец августа был совсем пасмурно-дождливый (как будто в Сургут вернулись), а вчера вдруг +27 и солнце. Сегодня тоже. Тем не менее, велкам, сентябрь.

С началом осени у меня ассоциируется не этот бородач, который через пару дней всех достанет со своим календарем, а с некоторых не очень давних пор первый альбом Питера Гэбриэла с залитой дождем-душем машиной на обложке: настроение, несмотря на солнце за окном, – сидеть в этой самой машине и внимать невероятной коде Here comes The Flood.

Диск – единственный, спродюсированный Бобом Эзрином: вроде, я уже писал, что «Потоп» отсюда слушается как некий предвестник Comfortably Numb известно какой группы (там звуком тоже рулил Боб) – тот же накал страстей и мощное гитарное соло. Судя по всему, работа с Эзрином была признана Гэбриэлом неудачной: вскоре он перезаписал «Потоп» в виде нуднейшей стенающей фортепианной баллады. Ладно хоть оригинал остался на своем месте.

