Почему детские забавы из двора превратились в опасные тренды из интернета?

У каждого поколения подростков – свои развлечения. Есть как безобидные, так и вовсе абсурдные. Если раньше детям для веселья хватало гонять мяч, висеть на турниках или исследовать крыши гаражей, то сегодня центр притяжения переместился в интернет – и именно тут рождаются новые «игры», а именно тренды, которые быстро разлетаются на разную по возрасту аудиторию.

Недавний такой тренд в TikTok – «улыбка Джокера». Снимают его в основном девочки, под популярную песню «А я сегодня стала хирургом». В видео они показывают, как надрезали уголки рта, чтобы сделать улыбку шире. Многие психологи видят в этом неуверенность подростков в себе, желание понравиться или последствия буллинга. Но дети, увлекаясь модой, не понимают рисков: инфекция, незаживающие шрамы, воспаления. В итоге вместо «красоты» – поход к врачу.

Кстати, есть видеоролики, где дети делятся с аудиторией не только положительным результатом своих «хирургических вмешательств», но и отрицательным. Может быть, это поможет отговорить других от подобных действий со своим лицом. По крайней мере ролики с подобным трендом появляются все меньше.

Конечно, родители, педагоги и даже власти уже реагируют на подобные развлечения детей. Но интернет живет своей жизнью: один тренд уходит – на смену приходит другой. Вспомним летний «хайп», когда подростки залазили на дорожные знаки и имитировали «распятие» Иисуса Христа. Тогда это тоже шокировало.

Еще немного раньше подростки играли в «Красную дверь, желтую дверь» – своего рода гипнотическую игру, где с закрытыми глазами видели «картинки» и рассказывали о странных ощущениях. А если отмотать еще дальше – в ходу был «Собачий кайф», когда дети сознательно вызывали у себя кислородное голодание ради эйфории.

К сожалению, мы можем сколько угодно запрещать и ограничивать нахождение подростков в интернете, но практика показывает: они всегда найдут лазейку. Остается главный вопрос – как сделать интернет и офлайн-пространство безопаснее для детей? И как вовремя объяснить им, что такие тренды – это не игра, а прямая угроза здоровью.