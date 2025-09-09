16+
​Тащили в свое время большой спорт в Сургут. А потом как-то все сдулось

На смену большому спорту может прийти большой криминал большого мегаполиса

​Тащили в свое время большой спорт в Сургут. А потом как-то все сдулось
Фото: администрация Сургута

Тема участия корпораций в развитии большого спорта в Сургуте назрела и перезрела. Город растет как на дрожжах, и потолок его численности видится далеко за 500 тысяч. Ранее говорили, что если город вырастет за миллион, то ему по статусу положено метро. Сегодня считают: рентабельно это или не рентабельно.

Но, к примеру, такую фишку по статусу города-полумиллионника, как наличие крытого футбольного манежа с полноразмерным футбольным полем и трибунами на 5 тысяч мест, как футбольная арена на 15-30 тысяч зрителей, как хоккейная арена на 5 тысяч зрителей – для города за 500 тысяч это нужно как хорошо сшитый по росту модный костюм.

Сегодня же на город Сургут усилиями Ханты-Мансийска натягивают «детский костюмчик», «заячий тулупчик» из пушкинской повести про Пугачева, который трещит по швам. Ну вырос город из всех этих городских «костюмов» устаревших моделей. Нам в Хантах говорят: «У вас все есть». А что «все есть»? Ничего нет.

То, что некогда главный нефтяник Сургута, начальник НГДУ «Сургутнефть» Павел Чечин в 1974 году из своего энтузиазма и своей любви к футболу соорудил для 50-тысячного города футбольный стадион и оборудовал там на болоте приличное футбольное поле, – так сегодня его немного подшаманили, и все. И считают, что город, выросший в 10 раз, должен его «носить».

То, что энтузиасты и руководители «Сургуттрубопроводстроя» в 70-х из любви к спорту и к баскетболу содержали баскетбольную команду «Трассовик» и построили им спортзал «Дружба» – так сегодня он уже не для 500-тысячного города. Как и СК «Энергетик» на 3 тысячи мест, построенный в 2006 году.

Или любитель креатива и большого тенниса, бывший генеральный директор Сургутского ГПЗ Александр Рязанов построил Теннисный дворец, который стал домашней ареной волейбольной команды «ЗСК», потом «Газпром-Югра». Или генеральный директор «Сургуттелекомсеть» Сергей Буланча спонсировал волейбольную команду «Торум» в 90-х годах, пока ее не поглотил ВК «ЗСК».

То есть в советский и постсоветский период у руководителей города и градообразующих предприятий было четкое понимание, что иметь профессиональную спортивную команду высокого уровня – это:

– престижно,

– патриотично,

– это повышает уровень города до «большой земли»,

– это сплачивает жителей города,

– это создает чувство солидарности народа между собой,

– это создает солидарность народа и власти

и так далее и тому подобное.

Но город не имел тогда того статуса по численности, чтобы иметь то, что положено сегодня полумиллионнику. В то же время Ханты, по улицам которого бродили коровы и щипали травку у Дома Советов, усилиями Александра Филиппенко за счет бюджета «сшил себе костюм» полумиллионного города, построив себе мыслимые и немыслимые спортивные сооружения для большого спорта. И содержатся они сегодня не за счет корпораций и не за счет самоокупаемости, а на богатейший югорский бюджет.

Можно и дальше продолжать, как не по статусу построенные спортсооружения в столице Югры дискредитируют идею большого спорта и привлечения к спонсорству и меценатству корпораций в Югре. А зачем, считают они, нам дублировать Ханты-Мансийск? Тем более губернаторы Югры не напрягают, ибо им не нужна конкуренция большого Сургута.

Поэтому и ПАО «СНГ», и «ЛУКОЙЛ», и «Роснефть» не заморачиваются. Ну да, камерные и карликовые команды в Югорске и в Сургуте по футзалу, волейбольная команда Важенина и баскетбольная команда Новицкого–Ольхова. И все. И хорош. Ну еще ХК «Олимпиец» есть, то ли детская, то ли юношеская команда. Все. А дальше какие-то боевые и не боевые единоборства и прочее…

Это, по сути, и есть деградация большого города и деградация его населения. Это способствует превращению его в этноанклав. Это не привлекает больше в город высококвалифицированных специалистов, таких, как в 1977 году из Баку в Сургут приехали Вагит Алекперов и Анатолий Нуряев и начинали в Сургуте работать технологами в ПО «Сургутнефтегаз». Сургут дал им перспективу. Так Вагит Алекперов стал главой «ЛУКОЙЛа», а Анатолий Сергеевич Нуряев – первым заместителем гендиректора ПАО «СНГ». Потому что в городе была движуха – в том числе и в большом спорте.

Тот же Анатолий Нуряев, как начальник НГДУ «Быстринскнефть», построил в 80-х первый ледовый дворец «Олимпиец», который до сих пор служит городу. Сегодня город застыл в движении и в развитии большого спорта. Почему? Прежде всего – нет мотивации. Ни у градоначальников Сургута, ни у глав корпораций. Причины требуют отдельного и большого разговора и анализа.

И появление Николая Сторожука как мецената и спонсора большого спорта – это большое и знаковое событие для Сургута и для Югры. Это дает большие надежды, что город выйдет из ступора. Пример Виктора Рашникова, владельца Магнитогорского металлургического комбината и города, равного по численности Сургуту, и его спонсируемой команды «Металлург» – чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина – есть пример и для Югры, и для корпораций Сургута. Дайте же людям хоть что-то.

Пример Норильска и Потанина, пример «Северстали» Мордашова, пример «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, содержащего ФК «Спартак», пример бывшего владельца «Магнита» Сергея Галицкого, создавшего и содержащего футбольного чемпиона РПЛ 2024/2025 гг., просто обязывает корпорации Сургута и Югры дать людям то немногое, что нужно людям во всем мире. Они это заслужили.

Количество базирующихся в регионах РФ государственных корпораций в ближайшие месяцы должно увеличиться на 170 компаний. Появилось распоряжение Правительства РФ о переводе 170 госкомпаний из Москвы в регионы. Есть осторожная надежда, что столичные государственные компании притащат за собой в регионы и большой спорт. Ведь от хорошего отвыкать трудно. Так тащили в свое время большой спорт в Сургут в 60-70-е годы. А потом как-то все сдулось.

Но здесь нужно заметить, что руководители тех далеких годов сами были активными спортсменами. К примеру, главный бухгалтер НГДУ «Сургутнефть» Планет Шайхуллин был заядлый лыжник, а заместитель генерального директора объединения «ЗапСиббурнефть» по вышкостроению Вахтанг Рехвиашвили увлекался бегом – причем при любой погоде. Если Вагит Алекперов, глава «ЛУКОЙЛа», был футбольным болельщиком «Спартака», то он и стал спонсором и меценатом команды и более того – построил в Москве футбольную «ЛУКОЙЛ-Арену».

Если Фарман Салманов был большим любителем футбола, то, где бы он ни искал нефть, он всегда создавал футбольную команду и спонсировал ее. Достаточно заметить, что в поселке Горноправдинск, где он возглавил Правдинскую нефтеразведочную экспедицию в конце 60-х, он создал команду «Геолог», которая гремела на всю область и далеко за ее пределами. Когда он стал начальником главка геологии в Тюмени – он спонсировал команду «Геолог», которая выступала в чемпионате СССР. В Тюмени он реконструировал футбольный стадион «Спартак», назвав его «Геолог», отвечающий всем требованиям Федерации футбола СССР.

Если наши сургутяне – экс-начальник УВД Вениамин Башарин и экс-прокурор Сургута Владимир Ильич Ульянов – были любителями футбола, то в начале 90-х они (будучи начальником областного УВД один и председателем областного совета народных депутатов и федеральным инспектором при Президенте РФ другой) спонсировали футбольную команду «Динамо-Газовик», выступающую в Высшей футбольной лиге РФ. А после своей отставки генерал Башарин стал начальником ФК «Динамо-Газовик». Нынешний ФК «Тюмень» при отличном реконструированном футбольном стадионе не имеет таких спонсоров из корпораций, поэтому он покинул даже ФНЛ.

Примеров можно привести еще и еще. Но мысль понятна: по разнарядке спонсировать большой спорт заставить корпорации трудно – практически невозможно.

Тут играет личность. Личность главы корпорации.

Пока – депрессия и стагнация в деле большого спорта почти полумиллионного города.

«Я имею желание купить дом – но не имею возможности. Имею возможность купить козу – но не имею желания». В Сургуте все наоборот: «Я имею возможность купить дом, но не имею желания». Сургутские корпорации имеют возможности вложиться в большой спорт – но не имеют желания.

Такая вот история с большим спортом для города имеет непредсказуемые последствия. На смену большому спорту может прийти большой криминал большого мегаполиса. Об этом говорить никогда не рано и никогда не поздно.


Сегодня в 12:22
