Поздравление Главы Сургута ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтегазовой отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День работников нефтяной и газовой промышленности в нашей стране стали отмечать ровно 60 лет назад. В год возрождения Сургута в статусе города, благодаря открытию в Западной Сибири беспрецедентных запасов углеводородного сырья. Освоение нефтегазовых месторождений дало городу мощный импульс развития. Профессиональный праздник нефтяников и газовиков для сургутян стал одним из главных в календаре.

Сегодня предприятия топливно-энергетического комплекса, которые базируются в Сургуте – это масштабные производственные компании. Их лидерские позиции в поиске, добыче, транспорте и переработке нефти и газа заложены героическими достижениями ветеранов отрасли и самоотверженным трудом их преемников.

Успешная работа нефтегазового кластера – основа экономики и социального благополучия Сургута, Югры и всей России. В сердце этого успеха – высокий профессионализм и упорный труд работников ТЭК.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, сплочённой работы и новых свершений, благополучия, мира и добра!

С праздником!