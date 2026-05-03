Ежегодная семейная выплата: кто может получить новую меру поддержки и как ее оформить

В России вводится новая мера социальной поддержки — ежегодная семейная выплата для работающих родителей, у которых двое и более детей. Она предназначена для семей с низким доходом и назначается один раз в год. Получить выплату может каждый из работающих родителей, а также усыновитель, опекун или попечитель, если он соответствует установленным требованиям.

Что это за выплата?

Ежегодная семейная выплата — это мера поддержки для работающих родителей двух и более детей. Она предоставляется гражданам России, которые платили налог на доходы физических лиц, то есть НДФЛ, в году, предшествующем обращению за выплатой.

По сути, государство возвращает семье часть уплаченного НДФЛ. Размер выплаты рассчитывается как разница между фактически исчисленным налогом с доходов заявителя и суммой налога, рассчитанной по ставке 6% с того же дохода.

Кто имеет право на выплату?

Право на ежегодную семейную выплату имеют семьи, которые одновременно соответствуют нескольким условиям.

Во-первых, в семье должно быть двое и более детей. Учитываются дети до 18 лет, а также дети до 23 лет, если они обучаются очно в общеобразовательной организации.

Во-вторых, заявитель и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны.

В-третьих, семья должна пройти оценку нуждаемости. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

В-четвертых, имущество семьи не должно превышать установленный перечень. При назначении выплаты учитываются квартиры, дома, земельные участки, автомобили, гаражи, дачи и другое имущество.

Кроме того, сам заявитель должен быть плательщиком НДФЛ и уплатить этот налог в течение года, за который рассчитывается выплата. Также у заявителя не должно быть задолженности по алиментам.

Можно ли получить выплату обоим родителям?

Да. Выплата назначается каждому из работающих родителей, если каждый из них соответствует условиям назначения. Это касается также усыновителей, опекунов и попечителей.

Как рассчитывается размер выплаты?

Размер выплаты зависит от суммы НДФЛ, уплаченной заявителем за предыдущий год. Расчет происходит так: сначала определяется сумма НДФЛ с доходов заявителя за год, предшествующий обращению. Затем с тех же доходов рассчитывается налог по ставке 6%. Разница между этими суммами и составляет размер ежегодной семейной выплаты.

Как определяется нуждаемость семьи?

При назначении ежегодной семейной выплаты оценивается не только доход, но и имущественное положение семьи.

Среднедушевой доход рассчитывается так: все доходы членов семьи за год, предшествующий обращению, складываются, затем эта сумма делится на 12 месяцев и на количество членов семьи. Доходы учитываются до вычета налогов.

Какое имущество может быть у семьи, чтобы получить право на выплату?

Допускается одна квартира любой площади или несколько квартир, если на каждого члена семьи приходится не более 24 кв. м. Также допускается один дом любой площади или несколько домов, если на каждого члена семьи приходится не более 40 кв. м.

Кроме того, семья может иметь одну дачу, один гараж или машино-место. Два гаража или два машино-места допускаются, если семья многодетная, в семье есть человек с инвалидностью либо транспорт был предоставлен в рамках мер социальной поддержки.

Также допускаются земельные участки общей площадью не более 0,25 га для городских жителей или не более 1 га для жителей сельской местности.

Из транспорта допускается один автомобиль. Два автомобиля возможны, если семья многодетная, в семье есть человек с инвалидностью или автомобиль получен как мера социальной поддержки. При этом есть ограничение по новым мощным автомобилям: если машине меньше пяти лет и мощность двигателя превышает 250 л. с., такая машина допускается, как правило, только для семей с четырьмя и более детьми.

Также семья может иметь один мотоцикл, одну единицу самоходной техники младше пяти лет, один катер или моторную лодку младше пяти лет.

Какое имущество не учитывается при оценке нуждаемости?

При оценке нуждаемости не учитывается имущество детей, находящихся под опекой или попечительством.

Также не учитываются жилые помещения, признанные непригодными для проживания, имущество, находящееся под арестом или в розыске, имущество с запретом на регистрационные действия, а также имущество, предоставленное семье в рамках целевой государственной социальной поддержки.

Не учитываются доли в недвижимости, если совокупная доля всех членов семьи не превышает одной трети общей площади объекта.

Кроме того, не учитываются хозяйственные постройки на участках для ИЖС, личного подсобного хозяйства или садоводства, общее имущество многоквартирного дома, земли сельскохозяйственного назначения, самоходная техника старше пяти лет, а также катер или моторная лодка старше пяти лет.

Когда можно подать заявление?

Заявление на ежегодную семейную выплату можно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом, за который был исчислен НДФЛ.

Например, если налог был уплачен за предыдущий год, обратиться за выплатой можно в установленный период следующего года.

Куда подавать заявление?

Подать заявление можно несколькими способами:

— через единый портал Госуслуг;

— через МФЦ;

— в клиентской службе Социального фонда России по месту жительства.

Нужно ли самостоятельно собирать документы?

В большинстве случаев нет. После подачи заявления Социальный фонд России самостоятельно запросит необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия.

Дополнительные документы могут понадобиться только в отдельных жизненных ситуациях, если нужные сведения отсутствуют в государственных информационных системах.

Сколько рассматривают заявление?

Решение о назначении выплаты принимается территориальным органом СФР в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления всех необходимых сведений.

Если по заявлению вынесен отказ, уведомление направляется в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения.

Когда перечислят деньги?

Если решение о назначении выплаты принято, средства перечисляются в течение пяти рабочих дней после этого решения.

В каких случаях могут отказать?

Отказ возможен, если семья не соответствует условиям назначения выплаты. Например, если среднедушевой доход превышает установленный предел, имущество семьи выходит за допустимый перечень, заявитель не уплачивал НДФЛ за нужный период или имеет задолженность по алиментам.

Также основанием для отказа может стать отсутствие российского гражданства у заявителя или детей либо отсутствие постоянного проживания в России.