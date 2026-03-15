«Очерки провинциальной жизни» Юрия Шерова показали в Сургуте

В Галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте открылась выставка художника Юрия Шерова под названием «Очерки провинциальной жизни». В экспозиции представлено около 40 работ, посвященных жизни небольших городов с их узнаваемыми персонажами, бытовыми сценами и ироничными деталями.

«Живописец создает собственный мир, в котором уходящая советская натура не собирается уходить. Повседневная жизнь персонажей наполняется множеством деталей (в том числе фантастических). В «очерках» Юрий Шеров старается сохранить множество примет, «этнографию» маленького города, в котором живет всю жизнь. Всегда сохраняется главная интонация, с которой художник рассказывает и показывает этот мир – теплая, ироничная, любящая», – рассказали в «Стерхе».

Сам художник отмечает, что идея выставки связана с желанием показать: жизнь в разных городах во многом похожа.

«Идея выставки – это, конечно, показать какие-то некоторые моменты жизни в других городах, в других населенных пунктах и дать людям понять, что они ничем не отличаются от того, что у них тут происходит: те же самые проблемы, те же самые мысли у людей, и одеваются точно так же, что в принципе мы все одинаковые», – рассказал Шеров в эфире siapress.ru.

Свои работы художник относит к направлению примитивизма или наивного искусства. По его словам, это осознанный уход от академической реалистической манеры.

«Кто-то называет это «наивом», наверное, профессиональные художники. Для меня, конечно, удобно называть его «примитивизмом», потому что это осознанный как бы уход от реалистического. Не то, что художника не обучали – нет, художник умеет рисовать. Но ему в некотором внутреннем понимании проще так самовыражаться», – пояснил автор.

Особенность картин Шерова – большое количество персонажей и мелких деталей, которые можно долго рассматривать. По словам художника, такой язык изображения позволяет свободнее придумывать сюжеты и характеры героев.

«Вот ты рисуешь какую-нибудь толстую бабушку, и ты понимаешь, как на ней должна сидеть эта кофточка. Или ты понимаешь, что вот эта бабушка непременно должна быть в розовой кофте, потому что она вот такая. Как-то начинаешь про нее уже мысленно придумывать, что вот она учительница какая-нибудь или идет из магазина, что-то несет. Как бы начинаешь разговаривать со своими сюжетами в картинах», – отметил он.

Среди работ, представленных на выставке, художник особенно выделяет картину «Суперлуние». На ней изображен мужчина, сидящий на лавочке вместе с ангелом.

«Мне кажется, что художники, которые сочиняют картины, по сути, они рисуют автопортреты своего внутреннего мира. И вот этот мужик – это, мне кажется, некое мое внутреннее состояние: вот так вот сидеть непринужденно, смотреть на луну красивую вечером, теплым, летним вечером. Там собака лежит, кошка лежит, у него все в порядке, у него есть свои питомцы. Ну и ангел-хранитель рядом угощается тортиком. Они пьют чай, сидят на лавочке, с тортиком», – рассказал Шеров.

Юрий Шеров родился в 1976 году в Обнинске, живет и работает в Малоярославце. Он окончил Обнинский институт искусств по специальности «дизайнер», занимался росписью интерьеров. С начала 2000-х годов художник активно участвует в выставках, за это время прошло около двух десятков его персональных экспозиций в разных городах России. Он является членом Союза художников России, а его работы хранятся в музейных собраниях Калуги, Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Выставка «Очерки провинциальной жизни» будет работать в галерее «Стерх» до 24 мая.