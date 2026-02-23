Трагедия в Лянторе: почему скатные крыши опасны для Югры

В Лянторе в результате схода снега с крыши спортивного центра погиб ребенок. Трагедия вновь подняла вопрос о безопасности архитектурных решений в северных городах.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают причины произошедшего, сравнивают советский и постсоветский подходы к проектированию зданий, объясняют, почему скатные крыши опасны в условиях Югры, и говорят о том, какие системные решения могли бы предотвратить подобные случаи в будущем.

Дмитрий Щеглов: В Лянторе, в Сургутском районе произошла трагедия. Очень печальное событие. Дети шли возле одного спортивного центра. Спортивный центр этот — так называемое быстровозводимое спортивное сооружение. И в какой-то момент с него сошел снег, и этот снег просто погреб под собой троих детей. В итоге сбежались люди, они пытались раскопать их. В итоге двое детей попали в больницу, но их быстро выписали, а один, к сожалению, погиб.

Это сразу привело в движение всю бюрократическую машину нашего региона: везде начали бегать, смотреть на крыши, смотреть, что там вообще навалило, как их надо убирать, что делать. В любой подобной ситуации машина запустила процесс проверки всего, что есть. Обсудим эту историю и как вообще на нее реагировать. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Здравствуйте все.

Д.Щ.: Как ты видишь эту историю в разрезе того, что случилось, какова реакция? И как такие вещи по-хорошему надо бы на системной основе профилактировать, чтобы подобного у нас не происходило?

Т.С.: Если мы говорим о системном подходе для профилактирования подобных ситуаций, то давайте обратимся к часто вспоминаемому нами опыту советской архитектурной школы. Обратите внимание на крыши зданий и жилых домов, построенных в наших северных широтах в советские годы. И попытайтесь вспомнить хоть одну неплоскую крышу. Просто повспоминайте. Я вам скажу: это бесполезно делать, за исключением каких-нибудь складских помещений в промзоне.

В городе Сургуте, я полагаю, во всех северных городах не было построено ни одного здания с двускатной, четырехскатной или какой-нибудь сложной крышей. И это неспроста.

В свое время руководитель сургутского архитектурного института «ЛенЗНИИЭП», который позже стал «ЗапСибЗНИИЭП» — Западно-Сибирский зональный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования, кто не знает, — Семен Билецкий мне объяснил эту вещь. Дело в том, что, учитывая годовую розу ветров, снеговую нагрузку на горизонтальные поверхности, крыши жилых домов и общественных зданий рассчитывались с минимальным углом наклона — 2-3-5% угол наклона — и обязательно они должны были быть плоские, неэксплуатируемые, чтобы ветер в течение зимы естественным образом все излишки снега сдувал.

И поэтому никто из тех, кто помнит те годы, не скажет о проблеме очистки городских крыш от снега, о том, что что-то падает на головы горожанам. Не было такой проблемы. Просто ее не существовало. Да, эта крыша неэксплуатируемая, с нее кто-то падать любил, другая была проблема. Но снег, благодаря умным инженерам и архитекторам, на крышах не задерживался.

И вот пришла постсоветская свобода, и с начала 1990-х годов понеслось: начали делать двускатные крыши. Дело в том, что двускатную крышу построить проще.

Меньше забот с гидроизоляцией. Считается, что самотеком дождь идет и все стекает. Но скатная крыша хранит на себе тонны снега. Тонны снега. Я по себе знаю: у меня дом со скатной крышей, но я не мог повлиять на проект, я уже покупал то, что продавали. И это огромная проблема. Еще и на северную сторону. Однажды я почти опоздал на самолет, потому что открываю дверь, а там в мартовские первые дни несколько тонн снега высотой три метра, по половину окна, просто обвалилось с крыши.

Лопаткой выкапывал себе тропинку. Это серьезная проблема. И когда я несколько раз писал касаемо быстровозводимых спортивных сооружений — так называемых быстровозводимых спортивных сооружений, потому что они не возводятся быстро и, естественно, не стоят дешево, — и мы рассматривали аспект кровли, я говорил о том, что нельзя делать двускатные крыши. Нельзя. Нельзя делать в социальных зданиях, обслуживающих население, где большой поток гражданских лиц, крышу, с которой может свалиться снег.

Мы заметили, что все наши власти, и архитектурные власти в том числе, всегда все знают лучше любого неграмотного эксперта. Пожалуйста, получите. Это очень серьезная проблема.

В Сургуте сегодня любое старое здание при реконструкции стараются одеть в двускатную крышу. Даже советские здания с плоскими крышами превращаются в здания со сложной конструкцией кровли. Весь этот снег висит. Учитывая то, что качество строительных услуг в Сургуте очень низкое и строят кто во что горазд, шарашкины конторы могут из ларька построить вам пятиэтажный торговый центр, они еще и не умеют делать элементарную теплоизоляцию. Поэтому большинство крыш, если вы посмотрите, обвешаны страшными ледяными сосулями. К нам в Сургут пришла питерско-московская проблема — обледеневшие крыши.

И это огромная проблема. Если мы говорим о системном подходе, он должен означать очень простую вещь: надо вернуться к таким формам строительства общественных зданий и жилых, как минимум многоквартирных, низкоэтажных домов, которые предусматривают плоскую неэксплуатируемую кровлю. С минимальным уклоном. Просто надо использовать правильный опыт, которым с нами поделилась предыдущая эпоха.

Ни о каких школах, ни о каких детских садах, ни о каких спортивных сооружениях со скатными крышами вообще речи идти не должно. А для этого на региональном уровне, где создан региональный архитектурный совет при губернаторе, необходимо это решение принять.

И начинать делать ревизию общественных зданий. Посмотрите: больницы, поликлиники стали делать со скатными крышами. Сейчас подходим к весне, пойдут первые оттепели в конце февраля, а с 1 марта рванет наша беспощадная, стремительная весна сургутская, югорская. И многие здания будут обтянуты красно-белой лентой безопасности: не ходите — идет уборка снега.

Если профессиональное сообщество архитекторов существует не только для того, чтобы штамповать девелоперам сотни гектаров под высотную застройку, но и чтобы определять безопасность городского пространства, оно должно над этим вопросом профессионально поработать. Направить соответствующие служебные записки своим руководителям, главам администраций муниципальных образований, в правительство ХМАО. И объяснить, как это делалось раньше. Всё.

Это серьезная проблема. Снега очень много. Снег задерживается на крышах. Прошло больше тридцати лет эксплуатации двускатных и сложных кровель. И мы теперь знаем, что это плохое решение.

Кстати, так называемая эксплуатируемая кровля — тоже решение не очень хорошее. Что такое эксплуатируемая кровля? Это плоская кровля, только у которой есть бортик, чтобы люди не выпадали.

Наш крупнейший торговый центр «Сити Молл». Сейчас тоже будут огораживать половину территории и чистить сотни тонн снега. Даже в здании «СИА-ПРЕСС» такая же проблема — приходится чистить снег, потому что ветер не сдувает избытки.

Кровля не самоочищается. Такая особенность нашего северного региона. Снега много, и он не уходит сам с крыш. Все архитектурные решения на региональном уровне должны учитывать эту проблему. В каждое техническое задание, которое выдается застройщику, должна вписываться норма: никаких сложных, никаких двускатных крыш, если речь идет об общественном здании, объекте соцкультбыта, о жилом здании, рассчитанном более чем на определенное количество семей.

Понятно, что частный дом хозяин может сам обслуживать, чистить снег. А с общественным зданием — это серьезная проблема. Плюс чистить снег с таких крыш, сбивать сосульки, огораживать территории, организовывать новые зоны прохождения людей, проезда транспорта — это дополнительная административная и финансовая нагрузка на муниципальные бюджеты. Она возникла от элементарной глупости муниципальных властей, которые согласовывают дешевые неправильные стройки. Всё.

И на примере лянторской трагедии мы видим, что участником этого процесса, когда строится неквалифицированное здание, выступает сама местная власть. Не знаю, лянторские власти это модерировали или администрация Сургутского района, соответствующие чиновники. Они делали великое дело — в Лянторе появилось спортивное сооружение, которым пользуются местные жители. Это прекрасно. Но инженеры должны думать, какие в наших условиях можно строить крыши, фасады, окна, подъездные пути и так далее.

Д.Щ.: Сейчас, видимо, для тех зданий, которые уже существуют, остается только опция организационных решений: перекрывать хождение людей в местах, где это может быть опасно, регулярно счищать снег с крыши, чтобы он не скапливался тоннами и не мог завалить человека. Видимо, придется именно таким способом расплачиваться за ошибки в архитектурно-планировочных процессах.

Будем завершать эту часть разговора. Дорогие слушатели, пожалуйста, высказывайтесь, что вы думаете по этому поводу.