​Как самозанятым в Югре оформить оплачиваемый больничный? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Разбираемся, как самозанятые могут воспользоваться правом на оплачиваемый больничный

Фото: ru.freepik.com

С 1 января 2026 года самозанятые югорчане могут добровольно оформить страхование на случай временной нетрудоспособности. В России стартовал трехлетний эксперимент по социальной поддержке этой категории граждан. Теперь при уплате страховых взносов они смогут получать оплачиваемый больничный. Подробности разъяснили в Отделении Социального фонда России по ХМАО.

Чтобы участвовать в программе, самозанятому необходимо подать заявление в региональное Отделение СФР и зарегистрироваться в качестве застрахованного лица. Сделать это можно через портал Госуслуг, в приложении «Мой налог» или в клиентской службе фонда.

Для оформления больничных нужно выбрать страховую сумму − 35 или 50 тысяч рублей. От этого зависит размер будущих выплат. Чем выше выбранная сумма, тем больше пособие.

Тариф страховых взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия.
Ежемесячно нужно платить:

– 1 344 рубля при страховой сумме 35 тысяч рублей;
– 1 920 рублей при сумме 50 тысяч рублей.

Можно внести взнос сразу за год – 16 128 или 23 040 рублей соответственно.

Право на оплату больничного возникает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов либо спустя полгода после внесения годового платежа.

«Самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов. Сумма больничного при этом будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов», − пояснила управляющий Отделением СФР по Югре Ольга Галюк.

Важно учитывать, что эксперимент распространяется только на выплаты по болезни или травме. Декретные пособия в него не входят.


Сегодня в 13:05
