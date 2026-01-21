16+
​37 млрд рублей − минимальная планка для застройки Ядра центра Сургута. Как пересобрали условия конкурса?

В Сургуте перезапустили конкурс по КРТ Ядра центра после предписания ФАС

​37 млрд рублей − минимальная планка для застройки Ядра центра Сургута. Как пересобрали условия конкурса?
Фото: siapress.ru

Власти Сургута возобновили конкурс на комплексное развитие Ядра центра города после исполнения предписания Федеральной антимонопольной службы. Аукцион был объявлен накануне, при этом минимальный объем инвестиций по проекту теперь составляет 37 млрд рублей, а начальная стоимость права заключения договора осталась на прежнем уровне − 16 млн рублей. Об этом siapress.ruсообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

Ключевые изменения в конкурсной документации связаны с замечаниями ФАС по благоустройству набережной Саймы и строительству детского театра «Петрушка».

«Представители ФАС выразили свое категорическое несогласие с тем, что мы включили благоустройство существующей набережной, которая у нас в Ядре центра города. Она находится не в границах территории КРТ, а прилегает непосредственно к границам территории КРТ и попадает у нас в 20-метровую водную охранную зону. В связи с этим ФАС выразила свое несогласие с тем, что иная территория не может включаться в границы территории КРТ», − пояснил Сорич.

В результате требования по благоустройству набережной Саймы были исключены из конкурсной документации. При этом, как подчеркнул представитель администрации, эти работы все равно будут реализованы.

«Не останется неблагоустроенной территории ни в коем случае. Все эти мероприятия уже на уровне переговоров. Администрация будет прорабатывать с победителем конкурса», − заявил он.

Финансирование благоустройства планируется обсуждать отдельно, в том числе, возможно, через договоры пожертвований и инициативные проекты.

Также по требованию ФАС была уточнена документация по строительству театра «Петрушка». В конкурс включили техническое задание, в том числе минимальную площадь объекта − не менее 4 500 квадратных метров. Однако, по словам Сорича, конкретные параметры и размещение здания будут определяться на этапе проектирования и межевания территории.

Еще одно существенное изменение касается стоимости проекта. Изначально минимальный объем финансирования по договору КРТ составлял 1,388 млрд рублей и включал затраты на строительство театра «Петрушка», проектирование объектов образования и благоустройства. Однако, по рекомендации ФАС, в эту сумму включили и затраты на жилищное строительство.

«Дали нам предложение, чтобы мы эту сумму финансовой затратной части жилищного строительства включили в общую сумму минимальных затрат. Это 37 миллиардов рублей», − объяснил Сорич.

Он подчеркнул, что речь идет о минимальной сумме, ниже которой инвестор не сможет реализовать проект.

«В границах территории КРТ общая минимальная укрепленная сумма затрат с учетом расселения, сноса, выкупа, строительства объекта капитального строительства, жилищного строительства, с учетом инженерно-транспортной инфраструктуры − вот это все входит минимально в 37 миллиардов рублей», − раскрыл информацию глава департамента.

При этом фактические вложения могут оказаться выше.

«Мы понимаем, что сумма будет гораздо больше», − отметил Сорич.

Таким образом, конкурс проводится по двум критериям: цене права заключения договора и объему планируемых инвестиций. Участники будут набирать баллы по обоим показателям.

Кстати, обновленная информация о торгах размещена на официальных площадках, включая ГИС «Торги»: прием заявок завершится 20 февраля, итоги конкурса планируется подвести 27 февраля.

«Соответственно, кто больше предложит по начальной стоимости права заключения договора по комплексному развитию территории получит балл. И кто даст больше стоимости финансовых затрат, которые планируют к реализации, соответственно, тоже получит балл. <…> Если у нас, допустим, два и более инвесторов заходят на территорию, то пропорционально высчитывается количество баллов», − добавил чиновник.

После подведения итогов аукциона договор КРТ планируется подписать в течение месяца. Реализацию проекта начнут с расселения, сноса и выкупа объектов в границах территории, затем − с подготовки площадки и разработки проектной документации.

Все ключевые решения, включая параметры застройки и этапность работ, будут выноситься на публичные слушания.

«Любой участник публичных слушаний может высказать предложения и замечания с аргументацией. По итогам формируется окончательная версия проекта, которая и будет реализована», − резюмировал Сорич.

Напоминаем, поводом для проверки по конкурсу о застройке Ядра центра Сургута стала не жалоба потенциального участника, как ранее сообщалось, − ее ФАС отклонила из-за пропуска сроков подачи. Инициатива по анализу документации исходила от самой антимонопольной службы.


Сегодня в 16:17
