Рассказываем, что нужно знать о Югорском семейном капитале в 2025 году

В Югре действует собственная мера поддержки семей с детьми – Югорский семейный капитал (ЮСК). Это региональный аналог материнского капитала, который предоставляется дополнительно к федеральному сертификату. Средства выделяются из бюджета округа и имеют свои правила получения и использования. О том, что такое ЮСК, кто может на него претендовать и на что можно потратить эти средства – читайте в нашей статье.

Кто имеет право на Югорский семейный капитал

Право на ЮСК возникает однократно при рождении или усыновлении второго, третьего и последующих детей у граждан России, постоянно проживающих в Югре. Место рождения ребенка значения не имеет, главное – регистрация акта в органах ЗАГС округа.

Воспользоваться правом можно не ранее чем через год после рождения или усыновления ребенка.

Размеры Югорского семейного капитала с 1 января 2025 года

Как сообщило Агентство социального благополучия населения Югры, сумма ЮСК зависит от года рождения ребенка:

для детей, рожденных с 1 января по 31 декабря 2025 года – 184 080 рублей;

в предыдущие годы суммы были меньше (от 116 092 до 177 000 рублей).

Если семья не использовала ЮСК или его остаток, сумма автоматически индексируется до 184 080 рублей.

На что можно потратить ЮСК

Направить средства можно на:

улучшение жилищных условий;

оплату медицинской помощи ребенку или родителям;

образование ребенка;

приобретение транспортного средства;

оплату газификации жилья и подключения к инженерным системам;

единовременную выплату, если остаток капитала не превышает 10 000 рублей.

Кстати, с начала 2025 года 3 253 семьи в Югре использовали средства материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Как оформить ЮСК

Подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ или почтовым отправлением в Агентство социального благополучия по месту жительства. Срок рассмотрения – пять рабочих дней, выплата перечисляется в течение десяти календарных дней после принятия решения.

Дополнительно: федеральный маткапитал в Югре

Региональный капитал можно использовать вместе с федеральным. С 1 февраля 2025 года размеры федерального маткапитала в Югре составляют:

690 266,95 руб. – на первого ребенка;

912 162,09 руб. – на второго, если ранее сертификат не получался;

221 895,14 руб. – доплата при рождении второго ребенка, если сертификат был оформлен на первого.

Средства федерального капитала можно направить на жилье, образование, ежемесячные выплаты, накопительную пенсию матери и адаптацию детей с инвалидностью.