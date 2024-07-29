Эксперт объяснил, как в условиях высокой ключевой ставки и отмены льготных программ снизить ставку по ипотеке

«Увидела новость про повышение ключевой ставки до 18%. К тому же в этом году отменили часть льготных программ… Возможно ли в этих условиях снизить процентную ставку по жилищному кредиту? И как это сделать?» − спрашивает читательница siapress.ru Ева Зотова.

Отвечают эксперты Роскачества:

На совещании 26.07 ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 18%, что приведет к еще большему росту ставок по кредитам. Пока же ипотечные ставки на новостройки держатся в районе 19-20% годовых. Льготная ипотека была отменена, а условия по семейной, арктической, дальневосточной, IT-ипотеке были изменены. Столкнувшись с этим, а также более жесткими требованиями к выдаче кредитов, заемщики справедливо ищут способы снизить ставку по ипотеке. Существует несколько решений, однако скажем сразу: значительно снизить ставку не получится.

Итак, какие методы можно использовать для снижения ставки?

ПРЕДОСТАВИТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ ИЛИ ЗАЛОГ

Залогом может быть другая недвижимость, автомобиль, ценные бумаги и прочее. Но нужно быть готовым, что залоговое имущество нельзя будет продать, а в случае неуплаты ипотеки оно перейдет банку. К поручителю тоже предъявляются повышенные требования: платежеспособность и хорошая кредитная история. Из базовых требований: возраст до 70 лет и гражданство РФ. Размер скидки будет определен банком в каждом конкретном случае.

СТАТЬ ЗАРПЛАТНЫМ КЛИЕНТОМ БАНКА

Для этого нужно (желательно заранее) подать заявление работодателю о переводе зарплаты на счет того банка, где вы планируете взять ипотеку. Скидка будет индивидуальна для каждого клиента в зависимости от платежеспособности и кредитной истории. Однако рассчитывать на слишком большое снижение ставки не следует: банки вряд ли предложат скидку более 1%.

БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА СДЕЛКУ

Банки заинтересованы в том, чтобы заемщики быстро оформляли жилищные кредиты. Обычно это период до 30 дней. Банк может снизить ставку на 0,5%. Дополнительные скидки при этом также можно получить за электронную регистрацию.

ПОКУПКА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ

У некоторых банков есть услуга покупки комиссии. Заемщик разово выплачивает определенный процент от кредита (от одного до четырех), а банк предоставляет кредит со сниженной ставкой. Здесь важно просчитать, выгодной ли будет такая комиссия для вас.

ОФОРМИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТРАХОВКУ

Например, банк может предложить оформить страхование жизни и титульное страхование (для квартир на вторичном рынке), соответственно, при согласии на оформление банк даст скидку на несколько процентных пунктов.

УВЕЛИЧИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Но это работает не во всех банках. Некоторые финансовые организации отказались от практики предоставления скидок тем, кто вносит большой первоначальный взнос. Ряд банков же дает скидку до 1,5% в зависимости от суммы взноса. Однако стоит помнить, что не стоит брать несколько потребительских кредитов для первоначального взноса. Это может привести к высокой долговой нагрузке, просрочкам и ухудшению кредитной истории.

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СУБСИДИЕЙ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

В этом случае ставка снижается за счет того, что застройщик сам выплачивает банку часть ипотечного кредита. Однако минус этого способа в том, что и стоимость жилья значительно увеличивается – на размер комиссии банку, которую платит застройщик. У банка можно запросить сведения со сравнением стоимости ипотеки с субсидией и без и посчитать, выгодна ли такая субсидия.

ВЫВОД

Добиться снижения ставки по ипотеке можно, выполнив несколько требований банка. По отдельности скидки при выполнении условий могут быть небольшими, но в большинстве банков скидки суммируются. Общий размер скидки будет индивидуален в каждом случае и будет зависеть от банка, региона, типа жилья и самого заемщика.