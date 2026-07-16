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Банк Уралсиб удвоил объем ипотечного кредитования по итогам июня

Объемы выдач ипотечных кредитов Банка Уралсиб за 1 полугодие выросли в 1,2 раза

Банк Уралсиб удвоил объем ипотечного кредитования по итогам июня
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в июне 2026 года в 2 раза по сравнению с маем – до 5,8 млрд рублей. Объемы выдач за 1 полугодие выросли в 1,2 раза к сопоставимому прошлогоднему показателю – до 21,7 млрд рублей.

«Активный рост объемов ипотеки в Уралсибе обусловлен стабильным интересом клиентов к рыночным программам банка, востребованностью программ «Сверхлимит» и «Комбоипотека» (сочетающих в себе льготную и рыночную программы – если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку) – с долей 40% в общем объеме выдач по итогам июня, а также растущим спросом на программы рефинансирования ипотеки других банков, – отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова. – В ответ на запросы клиентов мы в июле также запустили новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека», позволяющую рефинансировать на программу «Комбоипотека» ипотечный кредит стороннего банка, выданный как комбокредит или как рыночный».

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


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