АО «Транснефть – Сибирь» в рамках благотворительной программы оказало финансовую поддержку общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» в установке первого в Тюменской области памятника участникам и волонтерам специальной военной операции.

Новый памятник торжественно открыли в областной столице в парке Пограничников как дань памяти и уважения участникам СВО и волонтерам, которые помогают фронту. Инициаторами появления монумента стали ветераны пограничной службы Тюменской области.

Цветы к памятнику возложили руководство АО «Транснефть – Сибирь», работники предприятия – участники СВО, представители общественных организаций, Тюменской областной Думы, волонтеры, а также сослуживцы и родственники погибших в СВО пограничников. Их имена высечены на мемориале. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и оружейными залпами.

«Мы благодарим коллектив и генерального директора компании Рустэма Рильевича Исламова за многолетнюю поддержку и содействие ветеранскому движению в реализации социально значимых проектов, за вклад в укрепление традиций и культуры российского народа, внимание, бережное и чуткое отношение к ветеранам и их семьям. Это уже не первый проект памятника в парке, который мы реализуем с помощью «Транснефть – Сибирь», также волонтеры компании являются активными участниками гуманитарной помощи бойцам СВО и жителям новых регионов, которую мы ежемесячно отправляем именно отсюда – с площади парка», – отметил председатель общественной организации Нуртдин Ибрагимов.