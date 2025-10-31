Уралсиб ведет системную работу, направленную на формирование устойчивой позитивной репутации и продвижение своих продуктов и услуг. Вместе с этим, банк активно взаимодействует с ключевыми федеральными и региональными медиаресурсами. Он неоднократно входил в Топ-10 рейтинга самых заметных банков в СМИ по итогам последних лет, а пресс-служба Уралсиба – признавалась одной из наиболее активных среди отечественных кредитных организаций.

Кроме того, Уралсиб находится в Топ-10 самых активных пресс-служб среди кредитных организаций, в Топ-10 самых активных в соцсетях банков (6 место), а также в Топ-15 рейтинга банков с рекордным приростом аудитории в соцсетях. Данные рейтинги по итогам девяти месяцев 2025 года подготовил портал Brobank.ru.

Банки в медиарейтинге ранжировались согласно величине их индекса заметности – качественного показателя, учитывающего, прежде всего, влиятельность СМИ, которые пишут о банке, и роль банка в публикациях (главная или второстепенная). По сравнению с августом 2025 года Банк Уралсиб увеличил значение индекса заметности на 17,5%. Стоит отметить, что Уралсиб входил в Топ-10 банков по заметности во всех ежемесячных отчетах «СКАН Интерфакс» на протяжении 2025 года.

Банк Уралсиб в очередной раз вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в сентябрьском рейтинге медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга «СКАН Интерфакс» . Также банк вошел и в Топ-10 рейтинга по количеству упоминаний в СМИ. В исследовании участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

