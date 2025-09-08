Erid: 2SDnjeGDdY2

Ипотека на покупку готового жилья от Банка Уралсиб вошла в Топ-5 рейтинга лучших ипотечных программ на вторичном рынке в августе. В исследовании, подготовленном порталом Выберу.ру, рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-50 по размерам розничных кредитных портфелей (на 01.07.2025 г.).

При составлении рейтинга аналитики портала в первую очередь оценивали такие параметры как процентная ставка, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита, а также процент первоначального взноса. Кроме того, были учтены условия ипотечного страхования, способы понижения ставки, правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга и другие критерии.

Ипотека – один из наиболее востребованных направлений кредитования в Банке Уралсиб. За первые 7 месяцев 2025 года Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 20,8 млрд рублей. Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам Банка. Его объем в январе-июле 2025 года также вырос в 2 раза к аналогичному показателю 2024 года – до 11,9 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями всех ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

