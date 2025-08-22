Erid: 2SDnjdb2dd8
Первый дом в жилом комплексе «Городской парк» — уже в этом году!
Вы можете выбрать: купить квартиру в новостройке или готовый дом.
В проекте — более 20 планировок: предусмотрены кухни-гостиные, мастер-спальни и застеклённые лоджии. Надёжная монолитно-каркасная технология рассчитана на 100 лет. Рядом — школы, детские сады, ТРЦ и парковая зона площадью 56 000 м². Для автомобилистов — паркинг на 380 машино-мест.
«Городской Парк» — это комфортная среда для семей и молодых людей. Здесь всё продумано: от экологии до инфраструктуры.
Подробнее — на официальном сайте: ЖК Городской Парк - купить квартиру в Сургуте. Дом для вашей истории.
Реклама. ИНН 8602272528
ООО Застройщик "Городской парк"