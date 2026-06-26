В Югре 25 июня произошли несколько смертельных ДТП

В Югре 25 июня произошло сразу несколько смертельных ДТП, в которых погибли пять человек. Аварии случились в Нефтеюганском, Белоярском районах, Нягани и Пыть-Яхе, сообщает ugra-news.ru.

Около 06:20 в Нефтеюганском районе на 2-м километре автодороги «Подъезд к гп Пойковский» 30-летний водитель мотоцикла Sharmax Sport, по предварительным данным, не справился с управлением. Мотоцикл съехал с дороги и опрокинулся. Водитель погиб на месте, 28-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.

Около 11:30 в Белоярском районе на 527-м километре трассы Уренгой - Надым - Советский 34-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованным на противоположной стороне КАМАЗом. Мужчина скончался на месте происшествия.

Днем смертельная авария произошла в Нягани. Примерно в 15:38 на нерегулируемом перекрестке улиц Юбилейной и Одесской, в районе дома 22, столкнулись КАМАЗ и велосипедист. 43-летний водитель грузовика не смог предотвратить наезд. Велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы и умер до приезда медиков.

Еще одно ДТП произошло в Пыть-Яхе в 16:40. При выезде с прилегающей территории 63-летний водитель «Лады Ларгус» не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал по главной дороге по улице Магистральной. В результате столкновения погибли оба водителя, в том числе 46-летний мотоциклист.

На местах аварий работают следственно-оперативные группы и сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.