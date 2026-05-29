Югорские контрактники все чаще выбирают службу в войсках БПЛА

Фото администрации Сургута

Югорские контрактники все чаще выбирают для прохождения службы подразделения войск беспилотных систем. В департаменте региональной безопасности Югры это направление называют одним из самых безопасных для службы по контракту.

По данным ведомства, все операторы БПЛА, направленные в этом году из региона, выполняют задачи без потерь и ранений. В департаменте связывают это с качественной боевой подготовкой и тем, что операторы работают удаленно, не находясь на переднем крае.

«Погибших и раненых нет. На сегодняшний день это одно из самых безопасных направлений для прохождения службы по контракту», — сообщили в профильном департаменте.

В Югре для контрактников действует самая крупная единовременная выплата — 4,1 млн рублей. В нее входят федеральные 400 тысяч рублей и муниципальные 150 тысяч рублей. Гарантированный доход за год с учетом зарплаты в зоне СВО составляет не менее 6,6 млн рублей.

С учетом выплат, льгот и списания кредитных долгов до 10 млн рублей контрактник может получить за первый год службы до 18,5 млн рублей.

Меры поддержки доступны гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России через Военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора на военную службу по контракту. Подробности можно узнать по телефону 8 800 301-68-88.


