В Кондинском районе Югры трое рыбаков сгорели в машине

В Кондинском районе трое мужчин погибли в сгоревшем автомобиле во время лесного пожара. Машину нашли 8 мая в пяти километрах от поселка Ягодный, у реки, сообщает stribuna.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.

Из автомобиля спасатели извлекли тела трех жителей Урая и Кондинского района. По предварительным данным, мужчины приехали на рыбалку и использовали машину для ночлега.

«По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное использование рыбаками обогревательного элемента (газовой горелки), расположенного в автомобиле», — сообщили в ведомстве.

Урайский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Югре возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас по делу проводят следственные действия.