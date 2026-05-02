В Ханты-Мансийске конкурс «Человек труда» собрал более 40 специалистов рабочих профессий

В Ханты-Мансийске проходит профессиональный смотр-конкурс «Человек труда», который собрал более 40 мастеров из 15 организаций города. Об этом сообщает ugra-news.ru. Участников конкурса также поприветствовал губернатор Югры Руслан Кухарук, который лично посетил площадки и пообщался со специалистами.

В этом году конкурс объединил представителей пяти рабочих профессий: машинистов экскаватора, электромонтеров, электрогазосварщиков, водителей и слесарей-сантехников. Для них подготовили несколько этапов, включая проверку теоретических знаний, оказание первой помощи на производственной площадке, тушение возгорания и практические задания по специальности.

Во время практической части участники показывают скорость и точность профессиональных навыков. Сварщики соединяют детали, машинисты работают на технике, а электрики собирают щиты.

Электромонтер электротехнической лаборатории АО «ХМГЭС» Дмитрий Батраков отметил, что участие в таком конкурсе помогает понять свой уровень, повысить навыки и обменяться опытом с коллегами. По его словам, рабочие профессии всегда востребованы, а труд электриков особенно важен, потому что от них зависит работа связи, бытовой техники и более сложных электроустановок.

Слесарь-ремонтник АО «ХМГЭС» Роберт Ислямов назвал самыми зрелищными этапами пожаротушение и оказание первой помощи. По его мнению, такие соревнования полезны, потому что заставляют участников глубже изучать основы медицины, пожарной безопасности и тонкости своей профессии.

Руслан Кухарук в своих соцсетях подчеркнул, что сегодня, когда многим производствам особенно нужны специалисты рабочих профессий, важно показывать их востребованность и престиж. Губернатор отметил, что знания, опыт и преданность делу участников конкурса могут стать ориентиром для молодых жителей Югры, которые только выбирают будущую профессию.