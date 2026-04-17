После национализации у «Корпорации СТС» изымают 17,2 млрд рублей нераспределенной прибыли

После национализации 100% долей «Корпорации СТС» государство изымает у компании всю нераспределенную прибыль — 17,2 млрд рублей. Об этом сообщает Faktologia.com со ссылкой на отчетность компании за 2025 год. В марте в отношении структуры возбудили исполнительное производство.

Согласно документам, 18 марта судебные приставы обратили взыскание на все денежные средства на расчетных счетах компании, а также на все будущие поступления. Исключение сделали только для выплаты зарплаты, налогов и страховых взносов. Фактически компания лишилась контроля над собственной ликвидностью.

В пояснениях к бухгалтерской отчетности руководство «Корпорации СТС» указало, что это может привести к невозможности исполнять обязательства перед третьими лицами в течение неопределенного времени. При этом компания заявляет, что не собирается ликвидироваться или проходить реорганизацию.

Аудиторы подтвердили достоверность отчетности за 2025 год, но отдельно указали на риск обесценения финансовых вложений на 9,5 млрд рублей после национализации. Еще год назад у корпорации числились финансовые вложения на 21,9 млрд рублей — это были доли в стратегических энергетических компаниях, дочерних и аффилированных структурах. После того как в октябре 2025 года суд обратил 100% долей самой корпорации в доход государства, компания потеряла контроль над этими активами.

В результате чистый убыток «Корпорации СТС» за год составил 8,2 млрд рублей, а капитал сократился почти вдвое. При этом, как отмечают эксперты, самые серьезные последствия для структуры наступили уже после отчетной даты, когда денежные потоки компании были фактически заблокированы в пользу государства.

До октября 2025 года 100% долей «Корпорации СТС» контролировали Артем Биков и Алексей Бобров. В октябре и ноябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иски Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций и долей более чем в 80 компаниях, включая саму «Корпорацию СТС». По версии надзорного ведомства, бизнесмены, работая с 1999 года в «Тюменьэнерго», использовали служебные полномочия для незаконного обогащения и продвижения коммерческих интересов.