В Югре начнут применять новый стандарт асфальта для более долговечных дорог

С 1 апреля в России начал действовать обновленный ГОСТ на полимерно-битумные вяжущие, которые используют при производстве асфальта. Для Югры это означает переход на более стойкие дорожные материалы, рассчитанные на суровый климат и перепады температур. Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры».

Новый стандарт ужесточил требования к качеству материала. Теперь асфальт с такими добавками должен выдерживать более высокую температуру размягчения, быть более эластичным и однородным. Производителей также обязали строже контролировать качество на всех этапах — от состава до хранения.

Как пояснил Михаил Панов , основные изменения коснулись температуры размягчения и динамической вязкости. По его словам, если раньше по ГОСТу показатель температуры размягчения составлял 49 градусов, то теперь он вырос до 53. Это должно положительно сказаться на свойствах асфальтобетонных смесей.

По оценке специалистов, новое покрытие будет лучше переносить нагрузки транспорта как в теплую, так и в холодную погоду, а после нагрузки сможет возвращаться в исходное состояние. Это особенно важно для регионов с затяжной зимой и коротким летом.

В материале отмечается, что в Югре к новым требованиям уже готовы. В округе начали использовать полимерно-битумные вяжущие, чтобы дороги дольше сохраняли прочность, меньше подвергались колейности и реже покрывались трещинами.