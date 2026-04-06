В Сургуте и Нижневартовске начали аварийный ямочный ремонт дорог после активного таяния снега и появления зимних дефектов на проезжей части. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры». Сейчас коммунальные службы приводят в порядок наиболее проблемные участки, не дожидаясь устойчивого потепления.

В Сургуте дорожники применяют технологию литого асфальтирования. Этот способ позволяет устранять выбоины даже при минусовой температуре. Работы уже выполнили на улицах Щепеткина и Мелик-Карамова, проспектах Мира и Комсомольском, а также на Грибоедовской развязке.

После установления более теплой погоды в городе планируют перейти на струйно-инъекционный метод и укладку обычной асфальтобетонной смеси.

В Нижневартовске специалисты управления по дорожному хозяйству перешли на ежедневный мониторинг состояния дорог. Бригады уже провели аварийный ремонт на улицах Таежной, Интернациональной и Чапаева, а также на дорогах в поселке Дивном.

В ближайшее время работы запланированы на улицах Маршала Жукова, Омской, Нефтяников, Мира и Ленина.

Полноценная дорожная кампания в округе начнется позже, когда установятся стабильные положительные температуры и заработают асфальтобетонные заводы. Сейчас основная задача дорожных служб — быстро убрать глубокие ямы и обеспечить безопасный проезд.