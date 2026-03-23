Боксер Югры Ярослав Дороничев выиграл Кубок России по боксу в Самаре

Югорский боксер Ярослав Дороничев стал обладателем Кубка России по боксу среди мужчин в весовой категории до 92 кг. Об этом сообщил департамент спорта Югры. Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова завершился в Самаре.

В депспорта уточнили, что финальный бой Дороничева остановили уже в первом раунде после жесткого столкновения и рассечения. При этом победа осталась за представителем Югры благодаря агрессивному началу поединка, давлению и точным ударам.

Для Ярослава Дороничева это не первый подобный успех. В ведомстве отметили, что спортсмен повторил результат 2024 года и снова завоевал Кубок России.

Сам боксер заявил, что нацелен на новые старты за пределами страны: «Я голоден до международных побед — чемпионат Европы, мира и, конечно, Олимпийские игры. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».

Еще одну медаль для Югры на турнире взял Семен Костюков , который выступал в весовой категории до 57 кг и стал бронзовым призером соревнований.