​Маршрут «Месторождение ЮГРА» получил статус национального туристического маршрута России

Этно-индустриальный маршрут «Месторождение ЮГРА» официально вошел в число национальных туристических маршрутов России. Такое решение принял экспертный совет при Минэкономразвития РФ, сообщил Telegram-канал «Югра официально».

Пятидневное путешествие знакомит туристов с Югрой как с регионом, где современные нефтяные технологии соседствуют с традициями Севера. В программу входят посещение объектов нефтедобычи, в том числе куста скважин и кернохранилища с образцами горных пород.

Отдельная часть маршрута посвящена культуре коренных народов. Гостям предлагают побывать на стойбище оленеводов, познакомиться с традициями ханты и манси, а также попробовать оленину, строганину и сосьвинскую сельдь.

Маршрут проходит через Ханты-Мансийск, Сургут, Сургутский район и Когалым. В программу также включены музеи, этнографический комплекс «Торум Маа» и океанариум.

«При работе над маршрутом мы хотели наполнить его программу таким образом, чтобы дать туристу повод вернуться к нам в поисках новых приключений», — рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук.