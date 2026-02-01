Мошенническая схема с домофонами лишила жительницу Когалыма всех накоплений

В Когалыме 53-летняя женщина лишилась более 1,2 млн рублей, поверив мошенникам, которые представились установщиками домофонов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Как установили сотрудники полиции, заявительнице поступило несколько звонков с неизвестных номеров. Звонившая, представившись сотрудницей компании по установке домофонов, интересовалась деталями предстоящей замены системы контроля в ее доме, уточняла количество необходимых ключей и удобное время для их передачи. Затем злоумышленница предложила оставить заявку «инженеру» для согласования деталей, запросив для этого код из SMS-сообщения», – говорится в публикации.

Вскоре югорчанке пришло сообщение о подозрительной активности в личном кабинете на портале госуслуг с номером телефона «службы поддержки». Позвонив по нему, женщина попала к лжеспециалисту, который переключил ее на якобы сотрудника финансового мониторинга. Под предлогом защиты средств от несанкционированного доступа мошенники убедили установить специальные приложения и перевести деньги на «безопасный счет».

Следуя их инструкциям, жительница Когалыма сняла все накопления и через банкомат перевела деньги на указанные счета. В банке кассир обратил внимание на подозрительные операции и предупредил женщину о возможном мошенничестве, однако она заверила, что действует осознанно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к преступлению.

В УМВД Югры напоминают: не следует сообщать незнакомцам коды из SMS, данные банковских карт и устанавливать приложения по указанию посторонних. В случае сомнений правоохранители рекомендуют самостоятельно перезвонить в банк или государственные службы по официальным номерам.