В Югре начала сезонную работу зимняя передвижная поликлиника

Передвижная поликлиника Центра профпатологии Югры вышла на зимние маршруты и начала работу в отдаленных территориях региона. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

В Югре работают три медицинские бригады, маршруты которых проходят через Кондинский, Белоярский, Нижневартовский, Березовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. В рамках зимнего выезда планируется посетить 53 населенных пункта.

В составе передвижной поликлиники — терапевты, хирурги, кардиологи, неврологи, офтальмологи, стоматологи, акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. Для приема используется современное оборудование, включая новый рентгеномобиль, где можно пройти флюорографию и маммографию, а также мобильные лабораторные комплексы.

В Центре профпатологии привели результаты работы прошлых лет: в 2023 году врачи осмотрели около 15 тыс. пациентов, в 2024 году — порядка 18 тыс., в 2025 году — более 20 тыс. жителей региона. Отмечается, что охват коренного населения за этот период вырос на 15%.

Выезды проходят в сложных зимних условиях — из-за больших расстояний между населенными пунктами и низких температур. Тем не менее медбригады продолжают работу, чтобы жители удаленных территорий могли пройти обследование и получить консультации специалистов без поездки в крупные города.

График работы бригад и маршруты размещены на сайте Центра профпатологии Югры.