16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,2662   EUR  91,2988  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Три бригады передвижной поликлиники Югры начали движение в отдаленные точки на карте региона

В Югре начала сезонную работу зимняя передвижная поликлиника

Три бригады передвижной поликлиники Югры начали движение в отдаленные точки на карте региона
Фото Депздрава Югры

Передвижная поликлиника Центра профпатологии Югры вышла на зимние маршруты и начала работу в отдаленных территориях региона. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

В Югре работают три медицинские бригады, маршруты которых проходят через Кондинский, Белоярский, Нижневартовский, Березовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. В рамках зимнего выезда планируется посетить 53 населенных пункта.

В составе передвижной поликлиники — терапевты, хирурги, кардиологи, неврологи, офтальмологи, стоматологи, акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. Для приема используется современное оборудование, включая новый рентгеномобиль, где можно пройти флюорографию и маммографию, а также мобильные лабораторные комплексы.

В Центре профпатологии привели результаты работы прошлых лет: в 2023 году врачи осмотрели около 15 тыс. пациентов, в 2024 году — порядка 18 тыс., в 2025 году — более 20 тыс. жителей региона. Отмечается, что охват коренного населения за этот период вырос на 15%.

Выезды проходят в сложных зимних условиях — из-за больших расстояний между населенными пунктами и низких температур. Тем не менее медбригады продолжают работу, чтобы жители удаленных территорий могли пройти обследование и получить консультации специалистов без поездки в крупные города.

График работы бригад и маршруты размещены на сайте Центра профпатологии Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:26, просмотров: 259, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В 2026 году ГК «Сибпромстрой» может увеличить объемы строительства жилья до 184 тысяч квадратных метров 449
  2. ​Муниципалитеты получат больше полномочий по сносу ларьков. Совфед утвердил закон о нестационарной торговле 413
  3. Антимонопольная служба заподозрила две сургутские сети заправок в картельном сговоре 395
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 января ‒ 1 февраля? // АФИША 383
  5. Юрист объяснил, какие формулировки в комментариях к переводам денег могут привести к блокировке 363
  6. ​Почти 1,8 тысячи многодетных мам в ХМАО получили перерасчет пенсий 353
  7. В России на 10 процентов сократилось число мигрантов — МВД 331
  8. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 291
  9. ​Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по итогам 2025 года 291
  10. В России появились новости о переходе на новую систему высшего образования с 1 сентября. Это оказалось не так 283
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5783
  2. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3152
  3. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2541
  4. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2483
  5. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2397
  6. Эксперты рассказали, что +12 градусов в салоне автобуса — это норма (но ниже уже нельзя). И объяснили, почему так 2082
  7. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 2075
  8. ​Рена Амрахова: «Откладывание решений становится проблемой, когда это уже не пауза, а избегание» 2047
  9. ​В Сургуте за год ввели 240 тысяч квадратных метров жилья 1996
  10. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 1966
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7509
  2. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6624
  3. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6493
  4. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 6431
  5. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6327
  6. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 6278
  7. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6100
  8. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5783
  9. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5408
  10. ​Сделка с гарантией: сервис Сбера защитит при покупке недвижимости 5338

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика