​Почти 1,8 тысячи многодетных мам в ХМАО получили перерасчет пенсий

В Югре пересчитали пенсии многодетным мамам с пятью и более детьми

Фото: ru.freepik.com

Отделение СФР по Югре пересчитало пенсии 1 789 многодетным матерям с пятью и более детьми. Перерасчет стал возможен после вступления в силу с 1 января 2026 года закона, который расширил пенсионные права многодетных женщин.

«Особенность новых правил заключается в том, что они распространяют своё действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. Проще говоря, если у вас пятеро или больше детей, периоды ухода за младшими из них теперь тоже войдут в ваш пенсионный стаж и увеличат количество коэффициентов», − рассказала управляющий региональным Отделением СФР Ольга Галюк.

Раньше при расчете пенсии в страховой стаж засчитывался уход только за четырьмя детьми − в сумме не более шести лет. С 2026 года это ограничение отменили: теперь в стаж включают периоды ухода за всеми детьми, включая пятого, шестого и последующих.

Кроме стажа, многодетным мамам начисляют и пенсионные коэффициенты. При условии ухода за каждым ребенком не менее полутора лет предусмотрены: 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 − за второго и по 8,1 − за третьего и каждого следующего.

СФР заранее открыло прием заявлений на перерасчет и направило уведомления многодетным мамам. Перерасчет произведен с учетом периодов ухода за пятыми и последующими детьми, которые ранее не включались в стаж.

Жительницы Югры, которые еще не подали заявление, могут сделать это через личный кабинет на портале «Госуслуги» или обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО. Для тех, кто будет выходить на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды ухода за детьми будут учтены автоматически.

Перерасчет носит заявительный характер. При подаче заявления через «Госуслуги» необходимо выбрать услугу «Перерасчет размера пенсии», указать вид пенсии − страховую по старости или по инвалидности, а в качестве основания отметить «Иное основание» с пояснением «Учет в стаже периодов ухода за детьми» и перечислением данных всех детей. К заявлению можно приложить копии свидетельств о рождении. В случае необходимости специалисты фонда направят запрос на уточнение сведений.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).


Сегодня в 10:25
