Госавтоинспекция Югры рассказала, в каких городах чаще всего угоняют автомобили

В 2025 году в ХМАО зафиксировали почти сто угонов автомобилей. Такие данные привела Госавтоинспекция округа.

«В 2025 году на территории Югры 93 автовладельца столкнулись с подобной ситуацией. Наибольшее количество угонов в регионе по-прежнему регистрируется в крупных городах: Нижневартовск и Сургут. По одному факту угона – в ряде муниципалитетов: Белоярский район, Когалым, Лангепас и Октябрьский район», – рассказали в ГАИ.

Большинство автомобилей – 69 из 93 – были похищены с улиц. В ведомстве отмечают, что нередко причиной угонов становится человеческий фактор, в том числе из-за привычки оставлять машины заведенными в морозы или с ключами в замке зажигания якобы «на несколько минут».

Напоминаем, что в 2024 году в Югре угнали почти столько же автомобилей.