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В Югре за год угнали 94 автомобиля

В Югре владельцы авто сами облегчают работу угонщикам

В Югре за год угнали 94 автомобиля
Фото: freepik

В ХМАО за 2024 год угнали 94 автомобиля. Чаще всего это происходило из-за халатности владельцев, которые оставляли ключи в замке зажигания. Об этом сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

«Основным фактором совершения неправомерных завладений транспортом в Югре является халатное отношение собственников к своему движимому имуществу: ключи находились в замках зажигания автомобилей, оставленных без присмотра, или преступник имел доступ к местам их хранения», – передают в источнике.

Наибольшее число угонов произошло в Нижневартовске, а реже всего преступники похищали машины в Радужном, Югорске и Белоярском районе. Самыми популярными среди злоумышленников стали авто отечественного производства «ВАЗ».

По каждому из 94 случаев были возбуждены уголовные дела, все автомобили уже вернули владельцам.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 271, комментариев: 0
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