В новогодние праздники в Югре появились на свет 382 ребенка

В новогодние праздники в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре родились 382 малыша – 190 мальчиков и 192 девочки. Среди новорожденных пять пар двойняшек. Это больше, чем годом ранее: в прошлые праздничные дни на свет появились 340 детей. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

«Первые югорские малыши 2026 года родились уже в новогоднюю ночь – в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства: девочка в 1:10 и мальчик в 1:20», – говорится в публикации.

Больше всего новорожденных традиционно зарегистрировали в Сургуте. В Сургутском центре охраны материнства и детства за праздничные дни родились 164 ребенка. Нижневартовский окружной перинатальный центр принял 94 малыша, еще 46 детей появились на свет в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска.

Напоминаем, что с начала 2026 года в Югре самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Анна.