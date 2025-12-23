Губернатор Югры обозначил успехи и планы по развитию туристической отрасли

В Югре продолжается динамичное развитие сферы туризма и гостеприимства, которая становится важным драйвером региональной экономики и частью так называемой «экономики впечатлений», сказал губернатор Руслан Кухарук в ходе своего послания окружной думе и жителям региона.

Объем платных туристических услуг в округе стабильно увеличивается и, по предварительной оценке, в 2025 году впервые превысит 12 млрд рублей. Налоговые поступления от отрасли в бюджет региона составят около 2,7 млрд рублей. Одним из дополнительных стимулов для роста турпотока стало открытие в Ханты-Мансийске филиала Национального центра «Россия», который объединяет культурные, просветительские и туристические функции.

Руслан Кухарук подчеркнул, что для сохранения положительной динамики необходимо качественное обновление инфраструктуры отдыха и туризма. По его словам, гостям региона должен быть доступен уровень сервиса, сопоставимый с тем, который жители Югры ожидают, путешествуя по другим регионам и странам.

Поддержка индустрии гостеприимства ведется, в том числе за счет государственных мер – займов и субсидий для бизнеса. Вместе с тем ключевая роль в развитии отрасли отводится частным инициативам. Так, в Ханты-Мансийске в 2026 году планируется открытие двух обновленных гостиниц – «Югорская долина» и «Югра», что должно усилить туристическую привлекательность окружной столицы и расширить номерной фонд.

Для дальнейшего роста туротрасли Руслан Кухарук поручил заместителю губернатора Наталье Огородниковой усилить межрегиональное взаимодействие с Тюменской областью и ЯНАО. Речь идет о кооперации не только в сфере туризма, но и в агропромышленном комплексе и обрабатывающей промышленности, что в комплексе должно способствовать формированию единого устойчивого экономического и туристического пространства на территории трех субъектов.