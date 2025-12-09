Обзор главных тем, поднятый на прямой линии с губернатором Югры в 2025 году

Прямая линия с губернатором Югры Русланом Кухаруком вновь показала заинтересованность югорчан в прямом общении с руководством региона. По всем каналам связи до начала эфира поступило почти 1700 обращений, а с учетом звонков и сообщений во время трансляции – 2 055. Анализ вопросов за 2 часа 20 минут прямого эфира показал: в тройке лидеров по количеству обращений – строительство, ЖКХ и социальная защита, сразу за ними следуют темы дорожного хозяйства и транспорта. Именно они сформировали основной контур разговора с жителями. Наиболее важные для Сургута вопросы редакция siapress.ru вынесла в отдельный обзор, а здесь — общие итоги прямой линии для всей Югры.

Первая, самая длительная часть эфира была посвящена строительству и архитектуре. Губернатор подробно остановился на проблемных объектах долевого строительства и комплексном развитии территорий. Отдельно был отмечен блок из 13 домов застройщика ДСК-1, в том числе в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нефтеюганске, по которым действуют «дорожные карты» завершения. Отдельное внимание уделено жилому комплексу «Уютный-2» в Сургуте – это последний дом в округе, сохраняющий статус объекта с обманутыми дольщиками. Задача региональных властей – ввести его в эксплуатацию и полностью закрыть тему проблемных долгостроев такого статуса в Югре.

Тема аварийного жилья звучала и на примере Сургутского района. Житель Федоровского поселка пожаловался, что часть домов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, не включена в программу расселения. Руслан Кухарук подтвердил, что Сургутский район остается лидером по объему аварийного фонда: примерно треть таких домов в Югре расположена именно там. При этом район получает около 30% всего финансирования окружной программы расселения, общий объем которой составляет порядка 80 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что работы по переселению продолжаются, в том числе в Федоровском, а профильные ведомства свяжутся с автором обращения для уточнения ситуации по конкретному дому. Отдельно было отмечено, что при расселении в первоочередном порядке учитывается статус участников СВО и членов их семей.

Отдельный блок прямой линии был посвящен строительству социальных объектов и ликвидации дефицита мест в школах. Губернатор озвучил масштабные планы: в ближайшие три года в Югре должно появиться 21 новое образовательное учреждение. Уже в следующем году планируется завершить строительство пяти школ, среди них – объекты в Нягани, Когалыме, Приобье и Нефтеюганске, а также продолжается контроль за стройкой в Березово.

В Ханты-Мансийске жители интересовались судьбой социальных объектов в районе СУ-967. Руслан Кухарук сообщил, что строительство детского сада там завершится до конца текущего года. «Этот объект долгожданный, я думаю, что этот год точно увенчается успехом. Строители завершат все отделочные работы, до конца текущего года объект будет введен в эксплуатацию. А то, что касается запуска самой системы образования, то я думаю, что к февралю коллеги получат лицензию. С февраля детский сад полноценно заработает с возможностью принимать детей», — сообщил губернатор. По школе в этом же районе ситуация сложнее: предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, контракт расторгнут, на объект зашла новая организация, а плановый срок сдачи школы установлен на 2027 год. «Мы понимаем, что для жителей этого района необходимо обеспечить в пешей доступности объектами дошкольного и школьного образования», – подчеркнул глава региона.

Не остались без внимания вопросы дорожного хозяйства. В числе проблемных участков прозвучала трасса Нижневартовск – Радужный. На отрезке от Нижневартовска до 12-го километра уже выполнена замена нижних слоев дорожного покрытия и расширение до четырех полос, однако ряд участков по-прежнему вызывает нарекания из-за сложных грунтовых условий. «Мы проанализируем всю трассу, чтобы определить наиболее сложные и опасные участки. Наша задача — не просто продолжить работы в следующем строительном сезоне, а сформировать четкий, технически обоснованный план, который гарантирует долгосрочный результат и безопасность для всех автомобилистов», – заявил Руслан Кухарук.

Отдельной темой разговора стало состояние лифтового хозяйства. Житель Ханты-Мансийска пожаловался на частые поломки и вибрации лифтов в домах по улице Студенческой. Губернатор поручил жилищному надзору и администрации города проверить работу управляющих компаний и состояние оборудования по обозначенным адресам. Он напомнил, что нормативный срок службы лифтов составляет 25 лет, и значительная часть подъемников, установленных в начале 2000-х, уже выработала ресурс, что и объясняет рост числа обращений. «Мы сформировали программу на пятилетний период – с 2025 по 2030 год. В ней порядка полутора тысяч лифтов, которые необходимо заменить. Средства предусмотрены и в окружном бюджете, и в фонде капитального ремонта», – отметил глава региона. Только в 2025 году в Югре было заменено около 380 лифтов, а по домам на Студенческой специалисты разберутся отдельно.

Прозвучал вопрос безопасности в общественных пространствах. Губернатор подчеркнул, что на территориях парков и скверов вместе с малыми архитектурными формами и элементами благоустройства необходимо устанавливать камеры видеонаблюдения. По его словам, это не только помогает в раскрытии правонарушений, но и играет профилактическую роль, дисциплинируя посетителей и снижая риски, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Существенный блок обращений касался миграционной политики. Руслан Кухарук напомнил, что в округе неоднократно поднимался вопрос об ограничении ряда видов деятельности для иностранных работников. «Эта проблема на самом деле накапливалась многие годы. Условия, способствовавшие пребыванию большого количества иностранцев, часто приводили к тому, что они не выполняли ту миссию, ради которой приезжали в регион. Это повлекло за собой определенное количество преступлений, совершаемых иностранцами. Поэтому сегодня нами несомненно взят курс на ужесточение требований по отношению к мигрантам, которые приезжают в наш регион», – подчеркнул он.

Если в 2024 году перечень запретных сфер был расширен до 22 пунктов, то с 1 января 2026 года он увеличится до 27. В обновленный список вошли виды деятельности, ограничений по которым добивались жители округа и представители коренных малочисленных народов Севера: рыболовство, заготовка дикоросов, сбор кедровых шишек, курьерские услуги и ряд сопутствующих работ. «Целые фуры стояли вдоль дорог на территории Югры. Фиксировали все эти нарушения. Они действительно присутствовали. Поэтому такой запрос был удовлетворен. Мы расширили эти меры, приняли в том числе по запрету видов такой экономической деятельности», – отметил губернатор. Дополнительно в округе будет повышена стоимость патента для работодателей, привлекающих иностранных работников, что должно дополнительно снизить миграционную нагрузку.

«Те обращения, которые не прозвучали сегодня в прямом эфире, не останутся без ответа. Специалисты профильных окружных департаментов и местных органов власти приняли их в работу и обязательно ответят на каждый вопрос. Благодарю жителей региона за обратную связь, вовлеченность и искреннюю заботу о судьбе Югры!» – резюмировал итоги разговора Руслан Кухарук.