Каждый второй житель Югры поддерживает идею четырехдневной рабочей недели

Почти половина жителей Югры поддерживают идею сокращения рабочей недели до четырех дней. Против инициативы высказались 20% участников опроса. Такие данные привели аналитики портала SuperJob.

По данным сервиса, женщины относятся к идее лояльнее мужчин: четырехдневку поддерживают 53% опрошенных горожанок и 42% мужчин.

«Среди молодежи до 35 лет 64% поддерживают идею. У опрошенных от 35 до 45 лет энтузиазма меньше: «за» высказались 42%. Среди респондентов 45+ уровень поддержки минимален (36%)», – указали в сообщении.

Идея сокращенной рабочей недели также зависит от уровня дохода. Среди тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, четырехдневку поддерживают 56% респондентов. Среди работников с доходом выше 150 тысяч – только 40%.

При этом работодатели переходить на четырехдневную рабочую неделю не готовы. Как показал опрос SuperJob, 81% компаний вообще не рассматривают такой вариант. Лишь 1% работодателей считают сокращенную неделю допустимой, а 7% – недопустимой, но обсуждаемой.