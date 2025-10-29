Аналитики рассказали, кому сейчас легче всего найти работу в Югре

В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей − читайте на портале siapress.ru.

«Уже сейчас 17% компаний, изучая резюме кандидатов, обращают внимание на опыт работы с нейросетями и инструментами ИИ, а 11% готовы доплачивать сотрудникам за него. По мнению бизнеса, использование в работе подобных технологий позволяет автоматизировать рутинные задачи, улучшить производительность труда, а также расширить аналитические возможности», − отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая .

Тем временем, в некоторых профессиях конкуренция за место, наоборот, растет. Например, среди бухгалтеров и администраторов − десятки резюме на одну вакансию, а на позиции менеджеров по продажам − более восьми кандидатов.

По их словам, более половины востребованных профессий в Югре остаются дефицитными. На одну вакансию повара, пекаря или кондитера приходится чуть больше одного резюме. Недостаток кадров наблюдается также среди продавцов, сварщиков, врачей, автомехаников и курьеров. Эксперты отмечают: при норме 4-8 резюме на вакансию в регионе во многих направлениях этот показатель не превышает 2-3.

«В топ-20 востребованных вошли также менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, разнорабочие, машинисты (по 0,4 тыс.), повара, пекари, кондитеры, слесари, сантехники (по 0,3 тыс.), сварщики, электромонтажники, операторы call-центра, специалисты контактного центра, автослесари, автомеханики (по 0,2 тыс.), кладовщики, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, бухгалтеры, администраторы, упаковщики, комплектовщики, врачи, товароведы, администраторы магазина, администраторы торгового зала (по 0,1 тыс.)», − рассказали аналитики.

В октябре работодатели Югры чаще всего искали продавцов, водителей и курьеров. По информации hh.ru, в регионе разместили вакансии по 160 профессиям, но именно эти три направления оказались самыми востребованными.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен