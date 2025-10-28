Югра выстраивает партнерство с АФК «Система»

Губернатор Югры Руслан Кухарук провёл рабочую встречу с вице-президентом ПАО АФК «Система» Сергеем Семкиным и представителями компаний, входящих в эту корпорацию. Стороны обсудили совместные проекты в жилищном строительстве, развитии цифровой инфраструктуры и экологической безопасности, подтвердив продолжение работы по ранее подписанным соглашениям, рассказал глава региона в своих соцсетях.

Группа «Эталон» намерена участвовать в реализации решений Градостроительного совета Югры. Речь идёт о комплексном развитии территорий с расселением аварийного жилья, строительством новых домов и объектов социальной инфраструктуры, а также благоустройством общественных пространств в Сургуте и Ханты-Мансийске.

С ПАО «МТС» округ продолжает проект по улучшению связи на федеральной трассе Р-404, а также ликвидации «белых пятен» на региональных дорогах и в малых населённых пунктах. По итогам обследования федеральных магистралей в Югре в следующем году планируется запуск восьми дополнительных станций связи на наиболее проблемных участках. Параллельно прорабатывается необходимое количество дополнительных вышек, чтобы обеспечить полное покрытие автомобильных дорог сигналом.

«МТС» также готовит два пилотных цифровых проекта. В Урае будет внедрена система экологического мониторинга качества атмосферного воздуха с возможностью отслеживать показатели в реальном времени и оперативно реагировать на изменения. В Советском начнут тестировать интеллектуальную систему предотвращения аварий на теплосетях — с мониторингом параметров работы котельных и ранним предупреждением о возможных сбоях. Запуск обоих пилотов намечен на следующий год; по итогам оценки эффективности будет рассмотрено масштабирование решений на весь округ.

В правительстве региона отмечают, что партнёрство с АФК «Система» направлено на повышение качества городской среды, доступности цифровых сервисов и уровня промышленной и коммунальной безопасности в муниципалитетах Югры. Губернатор поблагодарил команду корпорации за конструктивный диалог и заинтересованность в реализации проектов, значимых для жителей автономного округа.