Югра выстраивает партнерство с АФК «Система»

ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,8174   EUR  92,9395  

Новости

  • ​Урок финансовой грамотности с интерактивом прошел в Нижневартовском лицее

    ​Урок финансовой грамотности с интерактивом прошел в Нижневартовском лицее

    Сегодня в 18:49
    221 0
  • ​Общение без преград: для людей с нарушением слуха запускают видеоконсультации на жестовом языке

    ​Общение без преград: для людей с нарушением слуха запускают видеоконсультации на жестовом языке

    Сегодня в 18:39
    223 0
  • Руслан Кухарук провел встречу с представителями одной из крупнейших групп компаний в России

    Руслан Кухарук провел встречу с представителями одной из крупнейших групп компаний в России

    Сегодня в 18:26
    265 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​Депутаты Сургута предложили увязать бюджетные расходы с целями и направлениями стратегии города до 2036 года

    ​Депутаты Сургута предложили увязать бюджетные расходы с целями и направлениями стратегии города до 2036 года

    Сегодня в 16:56
    311 0
  • В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской

    В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской

    Сегодня в 16:53
    467 0 
  • Госдума приняла закон о круглогодичном призыве. Осталось провести через Совет Федерации и на подпись к президенту

    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве. Осталось провести через Совет Федерации и на подпись к президенту

    Сегодня в 15:15
    350 0
  • Власти Югры планируют вдвое поднять транспортный налог на популярный сегмент автомобилей

    Власти Югры планируют вдвое поднять транспортный налог на популярный сегмент автомобилей

    Сегодня в 14:53
    376 0
  • ​В Сургуте появятся ледовые городки в стиле русских народных сказок

    ​В Сургуте появятся ледовые городки в стиле русских народных сказок

    Сегодня в 13:47
    402 0
  • Российский суд признал незаконными объявления о сдаче квартир «только мусульманам»

    Российский суд признал незаконными объявления о сдаче квартир «только мусульманам»

    Сегодня в 13:42
    364 0
  • В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей

    В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей

    Сегодня в 13:15
    409 0
  • Александр Моор оценил новые дошкольные учреждения в Тюмени

    Александр Моор оценил новые дошкольные учреждения в Тюмени

    Сегодня в 12:53
    341 0
  • Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах

    Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах

    Сегодня в 12:49
    568 1
  • Сургутские волонтеры из АНО «Шьем для наших» получили лазерный станок для раскроя

    Сургутские волонтеры из АНО «Шьем для наших» получили лазерный станок для раскроя

    Сегодня в 12:04
    326 0
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Руслан Кухарук провел встречу с представителями одной из крупнейших групп компаний в России

Югра выстраивает партнерство с АФК «Система»

Руслан Кухарук провел встречу с представителями одной из крупнейших групп компаний в России
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Губернатор Югры Руслан Кухарук провёл рабочую встречу с вице-президентом ПАО АФК «Система» Сергеем Семкиным и представителями компаний, входящих в эту корпорацию. Стороны обсудили совместные проекты в жилищном строительстве, развитии цифровой инфраструктуры и экологической безопасности, подтвердив продолжение работы по ранее подписанным соглашениям, рассказал глава региона в своих соцсетях.

Группа «Эталон» намерена участвовать в реализации решений Градостроительного совета Югры. Речь идёт о комплексном развитии территорий с расселением аварийного жилья, строительством новых домов и объектов социальной инфраструктуры, а также благоустройством общественных пространств в Сургуте и Ханты-Мансийске.

С ПАО «МТС» округ продолжает проект по улучшению связи на федеральной трассе Р-404, а также ликвидации «белых пятен» на региональных дорогах и в малых населённых пунктах. По итогам обследования федеральных магистралей в Югре в следующем году планируется запуск восьми дополнительных станций связи на наиболее проблемных участках. Параллельно прорабатывается необходимое количество дополнительных вышек, чтобы обеспечить полное покрытие автомобильных дорог сигналом.

«МТС» также готовит два пилотных цифровых проекта. В Урае будет внедрена система экологического мониторинга качества атмосферного воздуха с возможностью отслеживать показатели в реальном времени и оперативно реагировать на изменения. В Советском начнут тестировать интеллектуальную систему предотвращения аварий на теплосетях — с мониторингом параметров работы котельных и ранним предупреждением о возможных сбоях. Запуск обоих пилотов намечен на следующий год; по итогам оценки эффективности будет рассмотрено масштабирование решений на весь округ.

В правительстве региона отмечают, что партнёрство с АФК «Система» направлено на повышение качества городской среды, доступности цифровых сервисов и уровня промышленной и коммунальной безопасности в муниципалитетах Югры. Губернатор поблагодарил команду корпорации за конструктивный диалог и заинтересованность в реализации проектов, значимых для жителей автономного округа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:26, просмотров: 266, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 816
  2. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 568
  3. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 468
  4. ​Нашли через три дня: под Сургутом утонули рыбаки, перевернувшиеся на лодке 461
  5. ​Школе искусств №1 Сургута исполнилось 35 лет 426
  6. В Югре за октябрь разместили 1,4 тысячи вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Перечень самых денежных специальностей 410
  7. ​В Сургуте появятся ледовые городки в стиле русских народных сказок 402
  8. ​В Сургутском районе после капитального ремонта открылся Музей природы и человека 402
  9. В Сургуте почтят память репрессированных 400
  10. Власти Югры планируют вдвое поднять транспортный налог на популярный сегмент автомобилей 376
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 2628
  2. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 2462
  3. Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды 2008
  4. ​Исторические объекты и современные пространства: железнодорожная станция Тюмени обретет новый облик 1927
  5. Нейросеть «Суфлер» помогает сотрудникам МегаФона и Yota отвечать на вопросы югорчан за считанные секунды 1823
  6. ​Александр Моор открыл «ИНФОТЕХ-2025» в Тюмени: в центре внимания – искусственный интеллект и молодежные проекты 1820
  7. Пытаясь снизить алкоголизацию россиян, власти на всех уровнях упустили один фактор — расплодившиеся алкомаркеты. Эту проблему нужно решать 1818
  8. ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян 1790
  9. ​В Сургуте обсуждают судьбу недостроенного морга на Каролинского − вместо него могут построить корпус медколледжа СурГУ 1713
  10. ​В Сургуте после капремонта открылась школа №8 имени А. Н. Сибирцева 1692
  1. ​Где концерты, Зин? 12860
  2. Погуляем, поедим 9931
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 7142
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 6724
  5. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6137
  6. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 5733
  7. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5346
  8. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 4861
  9. ​Покоривший стихию 4505
  10. ​Время, вперед! 4429

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

