На перекрестке в Мегионе произошло ДТП с пострадавшими

В Мегионе пенсионер на Chevrolet спровоцировал ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 12:20 на регулируемом перекрестке улиц Заречная-Губкина, 76-летний водитель «Chevrolet», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Haval», − говорится в сообщении.

В результате виновник автоаварии и пассажир Haval получил травмы.

За минувшие выходные на окружных дорогах зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб, пятеро − пострадали.