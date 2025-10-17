В Сургуте открыт второй мост через Обь — что это значит для города, региона и страны

16+
Логотип Сиапресс
USD  79,0839   EUR  92,0834  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША

    16 октября в 12:12
    1032 2
  • Правительство России выделило Югре миллиард рублей на расселение аварийного фонда

    Правительство России выделило Югре миллиард рублей на расселение аварийного фонда

    Сегодня в 18:03
    35 0
  • ​В Сургуте запретили выход на лёд: его толщина пока небезопасна

    ​В Сургуте запретили выход на лёд: его толщина пока небезопасна

    Сегодня в 17:43
    77 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры

    Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры

    Сегодня в 17:18
    119 0
  • В сургутском аэропорту теперь можно бесплатно попить воды сразу в нескольких точках терминала

    В сургутском аэропорту теперь можно бесплатно попить воды сразу в нескольких точках терминала

    Сегодня в 16:59
    137 0 
    ​Жители Сургута пожаловались на вырубку деревьев в центре города

    Сегодня в 16:54
    172 0
  • ​Семья из Югры стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

    ​Семья из Югры стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

    Сегодня в 16:49
    153 0
  • ​Компании Югры представили свои разработки на Российской энергетической неделе

    ​Компании Югры представили свои разработки на Российской энергетической неделе

    Сегодня в 16:29
    156 0
  • Сургутская ГРЭС-2: ремонты по плану

    Сургутская ГРЭС-2: ремонты по плану

    Сегодня в 16:02
    173 0
  • ​Дорожные службы Сургута полностью готовы к зимнему сезону

    ​Дорожные службы Сургута полностью готовы к зимнему сезону

    Сегодня в 14:33
    241 0
  • Югорчанам напомнили, как сберечь жилье от пожаров, вызываемых обогревателями

    Югорчанам напомнили, как сберечь жилье от пожаров, вызываемых обогревателями

    Сегодня в 14:28
    208 0
  • ​Максим Слепов рассказал, какие перспективы для Сургута и Югры открывает новый мост через Обь

    ​Максим Слепов рассказал, какие перспективы для Сургута и Югры открывает новый мост через Обь

    Сегодня в 12:56
    290 0
  • ​В Сургуте дорогу, соединяющую улицу Киртбая с Тюменским трактом, построят с велодорожками, ливневкой и двумя остановками

    ​В Сургуте дорогу, соединяющую улицу Киртбая с Тюменским трактом, построят с велодорожками, ливневкой и двумя остановками

    Сегодня в 12:50
    302 0
Больше новостей
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:
Комментировать
0
Жилье в Сургуте дешевеет. Это вас:

Радует, я нуждаюсь в покупке жилья 19.8%

Не радует, я инвестировал в жилье 24.4%

Мне все равно 55.8%

Всего голосов: 86

Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России как «яд для русского человека». Ваше мнение:

Милонов совершенно прав 15.2%

Милонов скоморошничает 81.8%

Не знаю 3%

Всего голосов: 66

Комментировать
0
Ваше отношение к Сургуту:

Хорошее, предполагаю здесь жить всегда 32.5%

Хорошее, но переехал бы 45%

Плохое, переехал бы 11.3%

Не испытываю никаких эмоций по отношению к Сургуту - город как город 11.3%

Всего голосов: 80

Комментировать
0
Больше опросов

Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры

В Сургуте открыт второй мост через Обь — что это значит для города, региона и страны

Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры
Фото admhmao.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт движению по новому мостовому переходу через реку Обь в районе Сургута. Это событие стало не просто открытием еще одного стратегического объекта — оно ознаменовало начало нового этапа в развитии транспортной системы России.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, губернатор Югры Руслан Кухарук, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, глава Сургута Максим Слепов, генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу, а также представители студенческих строительных отрядов и общественности.

Владимир Путин отметил, что реализация подобных инфраструктурных проектов является важнейшей составляющей устойчивого развития страны. «Рассчитываю, что правительство, муниципальные и региональные власти, дорожно-строительные и транспортные компании, профильные научные организации и впредь будут ритмично и согласованно решать задачи по модернизации дорожного хозяйства, по формированию международных транспортных маршрутов, по совершенствованию системы пассажирских перевозок… Сегодня мы делаем еще один шаг в этой большой комплексной работе — открытие новых объектов дорожной инфраструктуры. Это участок автотрассы А-215 в Карелии, обход села Сокуры в Татарстане и южный обход Сургута с мостом через реку Обь в Югре», — подчеркнул глава государства.

По инициативе губернатора Югры и студентов-стройотрядовцев и при поддержке жителей региона новому мосту присвоено символичное имя — «Звезда Оби».

Как подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук, благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» строительство удалось завершить раньше срока — всего за три года. «Работу над этим масштабным проектом по поручению президента начали в 2022 году. Новый мост открывает дополнительные возможности для роста экономики региона, развития Арктики и укрепления связей между территориями. Спасибо генеральному подрядчику — компании “Мостострой-11”, строителям и всем, кто трудился над реализацией проекта, за профессионализм и ответственный подход», — отметил губернатор.

Мост действительно стал важной частью не только транспортной, но и экономической стратегии региона. Он берет на себя основную нагрузку двух федеральных коридоров: «Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард» и «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск», которые входят в состав международного маршрута «Арктика – Азия» и Северного широтного хода.

Общая протяженность сооружения составляет 1,76 км, а вместе с подъездными путями — более 45 км. Его конструкция рассчитана на эксплуатацию в суровых климатических условиях Западной Сибири. При строительстве особое внимание уделили вопросам экологии и безопасности: для очистки дождевых стоков установлены современные системы фильтрации, предотвращающие попадание загрязняющих веществ в Обь.

В период строительства на объекте трудились более 1600 человек ежедневно, а летом здесь проходила Всероссийская студенческая стройка «Звезда Оби», в которой участвовали около 200 студентов из 13 регионов страны. «Спасибо за вашу работу. Вы продолжаете лучшие традиции студенческих отрядов», — сказал Владимир Путин, обращаясь к молодежи.

Глава Сургута Максим Слепов назвал открытие моста историческим событием федерального масштаба. По его словам, Мост имеет значение не только для Сургута и региона, но и для всей страны. Мы начали развитие новых транспортных коридоров — от Азии к Арктике. Восточная часть города получит новый толчок, станет драйвером развития. Это новые рабочие места, объединение рынка труда и недвижимости сургутской агломерации — Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов, Пыть-Яха.

Максим Слепов также напомнил, строительство завершили на полтора года раньше запланированного срока — вместо 2027 года объект открыт уже сейчас. В работах участвовали и сургутские подрядчики: «Автодорстрой» и «ЮВиС», обеспечившие качественное выполнение дорожных подходов. «Это сложный объект, строили в сложных климатических условиях, и компания «Мостострой-11» справилась с этой задачей, причем справилась, как я уже сказал, с опережением сроков. Поэтому я горжусь тем, что это также сургутская компания, и большая благодарность Николаю Александровичу Руссу, который действительно подошел к строительству этого объекта со всем таким оптимизмом, был мотивирован и очень гордится этим проектом», — добавил глава города.

Градоначальник также напомнил, что в истории города строительство мостов имеет символическую цикличность: «Каждые 25 лет в Сургуте появляется новый мост. Первый — железнодорожный мост через Обь был построен в 1975 году. Второй мост — автомобильный — был введен в 2000 году. И мы с вами в 2025 году открыли второй мост через Обь».

Новый мост выполняет функцию южного обхода Сургута, позволяя транзитному транспорту миновать город: «Раньше нужно было, минуя старый мост, проехать через весь город, через Тюменский тракт и Нефтеюганское шоссе, чтобы уехать на Ямал. Сейчас эта дорога во времени и в километрах сократилась серьезно. Ориентировочно, путь в Нижневартовск из Ханты-Мансийска стал короче практически на 100 километров. Теперь не надо делать лишнее плечо, наши соседи и друзья из Нижневартовска теперь тоже находятся в очень хороших экономических условиях».

По словам главы Сургута, новый мост уже стал мощным стимулом для инвестиций. «Благодаря этому новому мостовому переходу становится более инвестиционно привлекательной. В восточной части города уже началась жилая застройка. Также началось строительство дорог, которые соединят Нижневартовское шоссе с ГРЭСовским кольцом, это обеспечит прямой переход на Тюменский тракт. Уже идет строительство дорог муниципального значения в городе, именно в восточной части города, для того, чтобы мы могли зайти туда с застройкой, с жилой застройкой и могли обеспечить ревитализацию промышленной зоны города Сургута в этой части города. Здесь я хочу поблагодарить в первую очередь президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука за включенность и поддержку этого проекта. Без них он бы не состоялся», — отметил Максим Слепов.

Наконец, новый мост стал важным подарком для Сургута в год 60-летия присвоения ему статуса города. «И что самое важное, мы продолжаем традиции комсомольских строек — на территории Сургута их было шесть. Благодаря им произошло возрождение нашего города 60 лет назад. И в этом году, что очень важно, в строительстве моста принимали около 200 студентов из 13 регионов России», — подчеркнул глава города.

Председатель думы Сургута Александр Олейников, также присутствовавший на открытии, отметил, что новый мост не следует сравнивать с мостом имени Валентина Солохина, построенным 25 лет назад. Оба объекта — уникальны и важны, но их роли в логистике все же отличаются. «Если первый мост решал задачу транспортной доступности региона, который два с половиной десятилетия назад зависел от паромной переправы летом и ледовой — зимой, то новый стал частью международных транспортных коридоров “Арктика — Азия” и Северного широтного пути. Это пример быстрого и качественного строительства. Особые слова благодарности студентам и строителям компании “Мостострой-11”, которые продолжили традиции великого мостостроителя Валентина Солохина», — сказал Олейников.

Событие стало настоящим праздником для сургутян. Горожанин Александр Коновалов отметил, что открытие моста вызывает чувство гордости: «Радость торжественного открытия второго автодорожного моста через Обь Президентом России и труд длиной в три года переполняют сердца сургутян и всех югорчан. Спасибо коллективу “Мостострой-11”! Вы повторили успех Валентина Солохина и построили “Звезду Оби”».

Открытие нового моста через Обь — это не просто запуск важнейшего транспортного узла. Это символ инженерного мастерства, преемственности поколений и веры в будущее региона. Проект объединил усилия федеральной и региональной власти, строителей, студентов и жителей Югры. Теперь «Звезда Оби» станет не только украшением Сургута, но и частью большой дороги, связывающей Арктику и Азию, Север и Юг России.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:18, просмотров: 120, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Механизмы нежности. Андрей Дикоев // ONLINE 886
  2. В 2025 году в Югре заменят почти 400 лифтов. Из них абсолютное большинство — в Нижневартовске 611
  3. ​Тюменская область укрепляет энергетическую безопасность для дальнейшего развития 567
  4. ​Тюменские семьи удостоены высоких наград за укрепление семейных ценностей и патриотизм 518
  5. ​Тюменский опыт импортозамещения представлен на Российской энергетической неделе 517
  6. ​Тюменская область делится опытом развития малых территорий на Всероссийском муниципальном форуме 495
  7. ​Замглавы Сургута представит Югру на первом фестивале «100 лучших просветителей УрФО» 320
  8. ​Более 80 иностранцев выдворены из Сургута за нарушение миграционных законов. Еще 200 — на очереди 305
  9. ​Сургутяне услышат «механизмы нежности»: в «Стерхе» выступит баянист из Санкт-Петербурга Андрей Дикоев 304
  10. ​В Сургуте дорогу, соединяющую улицу Киртбая с Тюменским трактом, построят с велодорожками, ливневкой и двумя остановками 302
  1. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 2276
  2. Диана Филатова: «Сон, питание и движение – основа ментального здоровья в осенний период» 1941
  3. Запрет на хиджабы в школах — правильное решение, дающее понять — наши гости должны чтить местные нормы 1696
  4. В ХМАО подешевели новые смартфоны. Сильнее всего упали в цене Xiaomi и iPhone Xr 1634
  5. ​Представители Югры изучают тюменский опыт в строительной сфере 1615
  6. Югорские врачи спасли от ампутации единственную ногу 69-летнему пациенту 1598
  7. В Сургуте пройдет «День с финно-уграми»: музыка, легенды и мастер-классы 1559
  8. Югорчанина оштрафовали за запуск беспилотника 1515
  9. ​Тюменские деятели культуры и студенты отмечены премией «Гордость нации» 1497
  10. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 1456
  1. ​Где концерты, Зин? 8400
  2. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 6628
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 5545
  4. Погуляем, поедим 5431
  5. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 5084
  6. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 5044
  7. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4756
  8. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 4718
  9. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 4473
  10. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 4291

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика