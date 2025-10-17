В Сургуте открыт второй мост через Обь — что это значит для города, региона и страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт движению по новому мостовому переходу через реку Обь в районе Сургута. Это событие стало не просто открытием еще одного стратегического объекта — оно ознаменовало начало нового этапа в развитии транспортной системы России.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, губернатор Югры Руслан Кухарук, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, глава Сургута Максим Слепов, генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу, а также представители студенческих строительных отрядов и общественности.

Владимир Путин отметил, что реализация подобных инфраструктурных проектов является важнейшей составляющей устойчивого развития страны. «Рассчитываю, что правительство, муниципальные и региональные власти, дорожно-строительные и транспортные компании, профильные научные организации и впредь будут ритмично и согласованно решать задачи по модернизации дорожного хозяйства, по формированию международных транспортных маршрутов, по совершенствованию системы пассажирских перевозок… Сегодня мы делаем еще один шаг в этой большой комплексной работе — открытие новых объектов дорожной инфраструктуры. Это участок автотрассы А-215 в Карелии, обход села Сокуры в Татарстане и южный обход Сургута с мостом через реку Обь в Югре», — подчеркнул глава государства.

По инициативе губернатора Югры и студентов-стройотрядовцев и при поддержке жителей региона новому мосту присвоено символичное имя — «Звезда Оби».

Как подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук, благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» строительство удалось завершить раньше срока — всего за три года. «Работу над этим масштабным проектом по поручению президента начали в 2022 году. Новый мост открывает дополнительные возможности для роста экономики региона, развития Арктики и укрепления связей между территориями. Спасибо генеральному подрядчику — компании “Мостострой-11”, строителям и всем, кто трудился над реализацией проекта, за профессионализм и ответственный подход», — отметил губернатор.

Мост действительно стал важной частью не только транспортной, но и экономической стратегии региона. Он берет на себя основную нагрузку двух федеральных коридоров: «Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард» и «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск», которые входят в состав международного маршрута «Арктика – Азия» и Северного широтного хода.

Общая протяженность сооружения составляет 1,76 км, а вместе с подъездными путями — более 45 км. Его конструкция рассчитана на эксплуатацию в суровых климатических условиях Западной Сибири. При строительстве особое внимание уделили вопросам экологии и безопасности: для очистки дождевых стоков установлены современные системы фильтрации, предотвращающие попадание загрязняющих веществ в Обь.

В период строительства на объекте трудились более 1600 человек ежедневно, а летом здесь проходила Всероссийская студенческая стройка «Звезда Оби», в которой участвовали около 200 студентов из 13 регионов страны. «Спасибо за вашу работу. Вы продолжаете лучшие традиции студенческих отрядов», — сказал Владимир Путин, обращаясь к молодежи.

Глава Сургута Максим Слепов назвал открытие моста историческим событием федерального масштаба. По его словам, Мост имеет значение не только для Сургута и региона, но и для всей страны. Мы начали развитие новых транспортных коридоров — от Азии к Арктике. Восточная часть города получит новый толчок, станет драйвером развития. Это новые рабочие места, объединение рынка труда и недвижимости сургутской агломерации — Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов, Пыть-Яха.

Максим Слепов также напомнил, строительство завершили на полтора года раньше запланированного срока — вместо 2027 года объект открыт уже сейчас. В работах участвовали и сургутские подрядчики: «Автодорстрой» и «ЮВиС», обеспечившие качественное выполнение дорожных подходов. «Это сложный объект, строили в сложных климатических условиях, и компания «Мостострой-11» справилась с этой задачей, причем справилась, как я уже сказал, с опережением сроков. Поэтому я горжусь тем, что это также сургутская компания, и большая благодарность Николаю Александровичу Руссу, который действительно подошел к строительству этого объекта со всем таким оптимизмом, был мотивирован и очень гордится этим проектом», — добавил глава города.

Градоначальник также напомнил, что в истории города строительство мостов имеет символическую цикличность: «Каждые 25 лет в Сургуте появляется новый мост. Первый — железнодорожный мост через Обь был построен в 1975 году. Второй мост — автомобильный — был введен в 2000 году. И мы с вами в 2025 году открыли второй мост через Обь».

Новый мост выполняет функцию южного обхода Сургута, позволяя транзитному транспорту миновать город: «Раньше нужно было, минуя старый мост, проехать через весь город, через Тюменский тракт и Нефтеюганское шоссе, чтобы уехать на Ямал. Сейчас эта дорога во времени и в километрах сократилась серьезно. Ориентировочно, путь в Нижневартовск из Ханты-Мансийска стал короче практически на 100 километров. Теперь не надо делать лишнее плечо, наши соседи и друзья из Нижневартовска теперь тоже находятся в очень хороших экономических условиях».

По словам главы Сургута, новый мост уже стал мощным стимулом для инвестиций. «Благодаря этому новому мостовому переходу становится более инвестиционно привлекательной. В восточной части города уже началась жилая застройка. Также началось строительство дорог, которые соединят Нижневартовское шоссе с ГРЭСовским кольцом, это обеспечит прямой переход на Тюменский тракт. Уже идет строительство дорог муниципального значения в городе, именно в восточной части города, для того, чтобы мы могли зайти туда с застройкой, с жилой застройкой и могли обеспечить ревитализацию промышленной зоны города Сургута в этой части города. Здесь я хочу поблагодарить в первую очередь президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука за включенность и поддержку этого проекта. Без них он бы не состоялся», — отметил Максим Слепов.

Наконец, новый мост стал важным подарком для Сургута в год 60-летия присвоения ему статуса города. «И что самое важное, мы продолжаем традиции комсомольских строек — на территории Сургута их было шесть. Благодаря им произошло возрождение нашего города 60 лет назад. И в этом году, что очень важно, в строительстве моста принимали около 200 студентов из 13 регионов России», — подчеркнул глава города.

Председатель думы Сургута Александр Олейников, также присутствовавший на открытии, отметил, что новый мост не следует сравнивать с мостом имени Валентина Солохина, построенным 25 лет назад. Оба объекта — уникальны и важны, но их роли в логистике все же отличаются. «Если первый мост решал задачу транспортной доступности региона, который два с половиной десятилетия назад зависел от паромной переправы летом и ледовой — зимой, то новый стал частью международных транспортных коридоров “Арктика — Азия” и Северного широтного пути. Это пример быстрого и качественного строительства. Особые слова благодарности студентам и строителям компании “Мостострой-11”, которые продолжили традиции великого мостостроителя Валентина Солохина», — сказал Олейников.

Событие стало настоящим праздником для сургутян. Горожанин Александр Коновалов отметил, что открытие моста вызывает чувство гордости: «Радость торжественного открытия второго автодорожного моста через Обь Президентом России и труд длиной в три года переполняют сердца сургутян и всех югорчан. Спасибо коллективу “Мостострой-11”! Вы повторили успех Валентина Солохина и построили “Звезду Оби”».

Открытие нового моста через Обь — это не просто запуск важнейшего транспортного узла. Это символ инженерного мастерства, преемственности поколений и веры в будущее региона. Проект объединил усилия федеральной и региональной власти, строителей, студентов и жителей Югры. Теперь «Звезда Оби» станет не только украшением Сургута, но и частью большой дороги, связывающей Арктику и Азию, Север и Юг России.

