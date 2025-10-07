Власти Югры постепенно открывают свои каналы в мессенджере MAX

В Югре департаменты здравоохранения, социального развития и информационных технологий открыли официальные каналы в национальном мессенджере МАХ.

МАХ утверждён в качестве национального мессенджера в соответствии с Федеральным законом №156-ФЗ от 24 июня 2025 года «О создании многофункционального сервиса обмена информацией…» и распоряжением правительства РФ №1880-р от 12 июля 2025 года.

Платформа позволяет общаться в чатах, совершать звонки и видеосвязь, отправлять файлы до 4 ГБ, использовать голосовые сообщения, стикеры, реакции и возможности искусственного интеллекта.

Власти Югры напоминают: переход на МАХ осуществляется самостоятельно. Никто не имеет права звонить и предлагать помощь в регистрации, запрашивать пароли, коды или данные аккаунта на «Госуслугах».