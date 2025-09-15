Более десяти тысяч югорчан оформили свидетельства пенсионера в 2025 году

С начала 2025 года в Югре уже 10 593 человека получили свидетельство пенсионера. Этот документ подтверждает статус пенсионера и открывает доступ к льготам: скидкам на лекарства, компенсации оплаты ЖКУ и проезда, а также льготным условиям посещения культурных и спортивных мероприятий, сообщили в региональном Отделении СФР.

«Получить свидетельство пенсионера можно в любой клиентской службе Отделения СФР по ХМАО. При себе необходимо иметь паспорт и фотографию размером 21x30 мм в черно-белом или цветном варианте без уголка. Если фотографии нет, то специалист сделает снимок во время приема. Документ оформляется сразу же в день вашего обращения и действует на весь срок назначенной пенсии», – пояснила управляющий отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Получить документ может и законный представитель пенсионера ‒ для этого потребуется доверенность, паспорт пенсионера, его фотография и паспорт представителя.

Ранее выданные пенсионные удостоверения и справки остаются действительными ‒ менять их не нужно.

По всем возникшим вопросам, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).