Нотариусы ХМАО ищут переводчика таджикского языка, чтобы избежать недопонимания с клиентами

В Югре нотариусы для совершения нотариальных действий с участием таджиков будут приглашать переводчиков диаспор. В первую очередь, переводчик требуется, чтобы избежать недопонимания с клиентом во время сделки. Информация об этом указана на официальном сайте Нотариальной палаты Югры.

«С письменными переводами документов с таджикского языка на русский у нас нет проблем. Проблемы возникают с устными переводами. Частенько бывает, что, к примеру, на сделку с недвижимостью, приезжают продавцы, совсем не владеющие русским языком, а с ним — родственник со стороны покупателя, выступающий переводчиком. Понятно, что здесь переводчик — заинтересованное лицо, и мы не можем даже понять смысл волеизъявления продавца. От неправильного понимания происходящего любая скрытая деталь или недосказанность могут стать причиной необратимых последствий в будущем. Поэтому нам нужна помощь независимых переводчиков», — обозначила проблему Вице-президент Палаты Жанна Самойлова.

Для решения проблемы нотариусы встретились с представителями региональных таджикских диаспор. На встрече руководители таджикских общественных организаций выразили желание предоставить независимых переводчиков.