​Решивший заработать на бирже югорчанин перевел мошенникам почти 4 млн рублей

48-летний житель Радужного стал очередной жертвой аферистов. Он перевел на счета мошенников порядка 3,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД по Радужному.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина играл на телефоне в «Покер» и увидел всплывающее окно с текстом: «Газпром гарантированный дополнительный заработок». Решив заработать, он перешел по ссылке и оставил контактные данные.

С югорчанином связались неизвестные люди, которые представились сотрудниками финансовой биржи. Они убедили его сделать небольшой стартовый взнос в размере 9 тыс. рублей. После этого мужчина установил на телефоне приложение ffincorp, якобы отражающее динамику дохода. Увидев рост доходов, в течение нескольких месяцев югорчанин оформил несколько кредитов и перевел деньги на указанные аферистами счета.

«Через некоторое время горожанин решил вывести денежные средства, на что псевдоброкер сообщил о необходимости оплаты страхового депозита в сумме 280 тысяч рублей. Не теряя надежды, мужчина занял денежные средства у родственника и перевел их на счет мошенников. Однако после внесения депозита вывести «заработанные» средства потерпевшему так и не удалось. После внесения задатка злоумышленники перестали выходить на связь, а в личный кабинете потерпевшего была отражена сумма менее чем в 1000 рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

После этого мужчина поняла, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.