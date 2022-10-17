Жители ХМАО перевели 4 млн рублей мошенникам за выходные

Порядка 4 миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за минувшие выходные. Полицейские зафиксировали 26 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Наибольшее количество случаев связанны с мнимыми сотрудники банка и брокерами.

61-летней жительнице Когалыма позвонили якобы представители банка и сообщили, что ее счет подвергся мошенническим действиями и необходимо продиктовать реквизиты банковских карт для спасения сбережений. В итоге, женщина передала банковскую информацию и через несколько минут получила уведомление о списании 300 тысяч рублей.

«Другой житель города Мегиона решил на просторах Интернета присмотреть автомобиль. Он нашел подходящее для себя транспортное средство и связался с продавцом, под маской которого скрывался очередной злоумышленник. Тот пообещал придержать авто, но запросил задаток в размере 132 тысяч рублей. Мужчина, одержимый желанием приобрести авто, пошел на все: перевел запрашиваемую сумму в итоге остался без накоплений и без долгожданного автомобиля», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция принимает меры к установлению и задержанию подозреваемых.