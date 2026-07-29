В Югре митрополит Павел крестил детей из многодетных семей

В Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска 28 июля произошло событие, которое положило начало новой традиции в Югре. В День Крещения Руси митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел впервые лично совершил общее таинство Крещения для детей из многодетных семей. Его приняли шесть младенцев — две девочки и четыре мальчика.

Правящему архиерею сослужили секретарь епархии игумен Антоний Кирпичев, а также председатели епархиальных отделов иереи Леонид Бартков и Антоний Долгушин. На богослужении присутствовали директор департамента внутренней политики Югры Кирилл Харитонов и директор департамента социального развития региона Антон Терехин.

Дата для первого общего Крещения была выбрана символично. 28 июля православные отмечают память святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси. Перед началом таинства митрополит обратился к родителям и напомнил, что участие в церковной жизни связывает поколения и продолжает традицию, заложенную много веков назад.

«Совершая таинство Крещения, Церковь сегодня поддерживает деторождение в целом и многодетных семей чтит особо. И я принял такое решение, каждого третьего и последующих детей крестить лично. Этой доброй традиции сегодня положено первое начало здесь, в Ханты-Мансийске. Мы сейчас готовимся ко Крещению младенцев во всех наших городах, и в Сургуте, и в Нижневартовске, и в Нефтеюганске», — поделился митрополит Павел.

Инициатива крестить третьих и последующих детей была озвучена в июне при подписании соглашения о сотрудничестве между митрополией и департаментом социального развития Югры. Теперь она получила практическое продолжение. Подобные таинства планируют проводить и в других муниципалитетах округа.

Для семей участие в общем Крещении стало значимым и очень личным событием. Мама четверых детей Виктория Савенко рассказала, что предложение поступило от органов социальной защиты. Организаторы подробно объяснили порядок участия, поэтому семье не пришлось самостоятельно заниматься подготовкой документов и решать организационные вопросы. Крещение принял ее младший сын Николай.

Еще одной участницей церемонии стала семья Максима и Оксаны Бузлуковых, которые крестили шестого ребенка — Макара. Отец семейства отметил, что большое значение в воспитании они придают любви к близким, Родине и вере. По его словам, семью объединяют простые совместные дела — приготовление еды, охота, рыбалка, забота о животных и домашнем хозяйстве.

Каждый младенец получил подарок. Департамент социального развития Югры подготовил крестильные наборы, а епархия вручила детям Евангелия.

Антон Терехин поблагодарил митрополита за личное участие и подчеркнул, что новая традиция должна укрепить духовно-нравственные ценности и поддержать многодетные семьи. «Сегодня знаменательный день. Мы благодарны митрополиту, лично владыке Павлу, за то, что он сегодня крестил наших деток из многодетных семей. Я хочу пожелать им здоровья, чтобы их охранял Бог. Мы продолжим эту традицию. Она укрепит духовно-нравственные ценности и поможет в увеличении многодетных семей. Югра будет расширяться, и у нас будет как можно больше деток», — выразил уверенность Антон Терехин.

Сегодня в Югре действует 16 мер поддержки многодетных семей: восемь федеральных и восемь региональных. Теперь к материальной помощи добавляется и совместная духовная инициатива митрополии и правительства округа. Первое общее Крещение в Ханты-Мансийске стало не разовой церемонией, а началом проекта, который должен объединить многодетные семьи в разных городах региона.

Напомним, что решением губернатора Югры Руслана Кухарука 2026 год в регионе объявлен Годом молодой семьи.