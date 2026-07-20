Водители Сургута предлагают съездить на АЗС вместо владельца авто

На фоне ситуации с топливом в Сургуте появился новый «бизнес»: водители предлагают за деньги съездить на заправку вместо владельца автомобиля. Один из авторов такого объявления просит за услугу 2 000 рублей.

«Заправлюсь на заправке за вас, чтобы вы не тратили свое драгоценное время! После заправки сохраняю чек. Оплата по чеку + 2 000 рублей за саму услугу», – говорится в объявлении на «Авито».

Оно было опубликовано вечером 19 июля. К моменту написания новости объявление собрало 563 просмотра, из них 258 – за сегодня.

Есть и похожие предложения. Например, в другом объявлении автор предлагает услугу «трезвого водителя» и готов съездить на автомобиле клиента на заправку. Стоимость начинается от 700 рублей. В прайс-листе также указаны «личный водитель» за 1 500 рублей, срочная подача за 1 000 рублей и подача ко времени – от 1 000 рублей.

Напомним, к концу июня 2026 года в Югре заметно выросли цены на топливо: бензин подорожал на 22,4%, дизель – на 13%.

Также в прошлом месяце в Сургуте появилась карта бензина. С ее помощью водители могут проверить, на каких заправках есть топливо, сколько оно стоит и какие ограничения действуют на АЗС.

На фоне подорожания бензина часть сургутских водителей стала задумываться о переходе на ГБО. Но и здесь возник ажиотаж: в городе резко выросли цены на установку газобаллонного оборудования. По словам автомобилистов, раньше такие работы стоили около 40-50 тысяч рублей, а сейчас цена может доходить до 100 тысяч и выше. В некоторых мастерских запись уже растянулась до конца августа или сентября, а одна из компаний временно закрыла прием заявок из-за отсутствия свободных мест.