На нескольких улицах Сургута 13 июля может ухудшиться качество воды

Сегодня, 13 июля, в нескольких районах Сургута пройдут работы, которые могут повлиять на качество холодной воды. Горводоканал предупреждает: они будут выполняться не на сетях СГМУП «ГВК», а на сетях транзитных организаций.

С 13:30 до 16:30 СГМУП «ГТС» будет понижать параметры холодного водоснабжения из-за отключения электроэнергии и технического обслуживания электрооборудования. Работы затронут:

ЦТП-52;

улицу Федорова, 59;

улицу Федорова, 61/1;

улицу Федорова, 69.

Также 13 июля начнутся промывки систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения. Они запланированы по адресам:

улица 30 лет Победы, 19Б;

улица Лермонтова, 3;

улица Мелик-Карамова, 20;

улица Мелик-Карамова, 28;

улица Мелик-Карамова, 45/1;

улица Мелик-Карамова, 45/2;

проезд Первопроходцев, 11/1;

улица Мелик-Карамова, 74а;

улица Федорова, 5/1.

Горводоканал просит абонентов учитывать, что из-за этих работ качество холодной воды может временно измениться.