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Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили выплату дивидендов — на это уйдет почти 37 миллиардов

«Сургутнефтегаз» выплатит дивиденды по 0,85 рубля на акцию

Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили выплату дивидендов — на это уйдет почти 37 миллиардов
Фото siapress.ru

Акционеры ПАО «Сургутнефтегаз» одобрили выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 0,85 рубля на акцию. На дивиденды компания направит 36,913 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

По итогам 2025 года чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ составил 251,2 млрд рублей. Годом ранее компания получила прибыль 923,3 млрд рублей. Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения достиг 389,2 млрд рублей. В 2024 году по этому показателю была зафиксирована прибыль 1,37 трлн рублей.

Компания не раскрыла детали, которые привели к такому финансовому результату. В предыдущие годы «Сургутнефтегаз» традиционно показывал высокую чистую прибыль благодаря валютным остаткам и депозитам.

На начало 2026 года в свободном обращении находилось 25% обыкновенных и 73% привилегированных акций компании. Выручка «Сургутнефтегаза» традиционно входит в топ-20 по России.


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Сегодня в 11:58, просмотров: 225, комментариев: 0
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